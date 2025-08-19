Qué es Camp Century, la instalación militar descubierta por la NASA que Estados Unidos enterró bajo el hielo

Un equipo científico de la NASA detectó la instalación militar Camp Century, estructuras subterráneas a unos 30 metros bajo el hielo en Groenlandia, por medio del radar de apertura sintética para vehículos aéreos deshabitados (UAVSAR). El Observatorio de la Tierra de la agencia espacial precisó que “fue uno de los primeros lugares donde se utilizó un reactor nuclear portátil en una base remota”. En 1967 la base fue abandonada, pero su infraestructura quedó sepultada junto con toneladas de materiales contaminantes.

El hallazgo reabrió el debate sobre los restos de la Guerra Fría y sus riesgos ambientales. En 2021, la Universidad de Copenhague publicó un estudio en la editorial de publicaciones científicas Frontiers donde se concluye que, hasta el año 2100, la fusión del hielo no alcanzará todavía la zona infectada.

La existencia del proyecto secreto bautizado como ‘Iceworm’ se hizo público oficialmente a través de documentos desclasificados en los años 90. Según un estudio publicado en Geophysical Research Letters en 2016, Camp Century albergaba entonces “alrededor de 200.000 litros de combustible diésel, 24 millones de litros de aguas residuales sin tratar y una cantidad considerable de Bifenilos Policlorados (PCB).

Base militar Camp Century

La denominada reliquia de la Guerra Fría fue construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en 1959. Una instalación bajo tierra, diseñada para probar técnicas de construcción del Ártico y experimentar con el despliegue de armas nucleares.

Investigador de la NASA: “ Las estructuras individuales de la ciudad secreta son visibles de una manera nunca antes vista”

El producto químico mencionado en última instancia tiene efectos tóxicos persistentes y fue vedado décadas más tarde por su riesgo para la salud humana.

El investigador de la NASA, Chad Greene, señaló que “en los nuevos datos, las estructuras individuales de la ciudad secreta son visibles de una manera que nunca antes se habían visto”.

Las imágenes generadas por el radar UAVSAR mostraron una silueta densa, geométrica y perfectamente reconocible.

El científico especializado en criósfera del JPL de la NASA, Alex Gardner, explicó que “en las imágenes de radar, lo que parecía ser una enorme estructura había quedado al descubierto en las profundidades del paisaje helado. Estábamos buscando el lecho de hielo y aparece Camp Century”.

Investigación de la NASA

La base militar Camp Century: la ciudad subterránea de 21 túneles interconectados

La base militar tiene una capacidad para 200 personas y estaba alimentado por el primer reactor nuclear portátil del mundo, el PM-2A.

El complejo contaba con 21 túneles interconectados, sus facilidades se extendían por casi tres kilómetros de longitud y estaba conformado por: zonas de descanso, laboratorios, hospital, capilla, instalaciones de ocio y transporte eléctrico interno.

