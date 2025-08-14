La NASA comunicó el hallazgo de un “coral” diminuto en Marte

El vehículo explorador rover Perseverance de la NASA reveló un nuevo hallazgo geológico al encontrar en el cráter Gale de Marte una formación rocosa diminuta, que por su forma se asemeja a un coral terrestre. Así lo informó el equipo de investigadores a través de un comunicado oficial. La roca marciana, de apenas unos centímetros de diámetro, recuerda a una fulgurita (también conocida como "piedra de rayo"), que en la Tierra se forma cuando un rayo funde minerales del suelo arenoso.

Los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio conjeturaron que la figura coralina comenzó a formarse cuando el planeta rojo contaba con agua en estado líquido en su superficie.

En relación con ello, explicaron que “con el paso de eones, la erosión causada por partículas de arena removió la roca circundante, dejando expuesta la estructura interna”.

Hallazgo de un "coral" en Marte

La imagen fue tomada por la cámara Mastcam-Z, ubicada en el mástil del rover Curiosity, y muestra una formación rocosa denominada como ‘Horneflya’.

Según la agencia espacial estadounidense, estas estructuras pueden formarse por procesos como la meteorización química, la precipitación mineral o la actividad volcánica.

El portavoz del equipo del rover Perseverance de la NASA, David Agle, señaló que “lo distintivo de ‘Horneflya’ no es tanto su forma, que se asemeja a las estructuras que el viento suele esculpir en Marte, sino el hecho de que está hecha casi completamente de esférulas”.

¿Qué son las esférulas y que características tienen según la NASA?

Es una pequeña esfera de material, típicamente de origen geológico, que se forma por la solidificación de gotas fundidas. Estas pueden generarse, producto de impactos de meteoritos, actividad volcánica o incluso la desintegración de objetos cósmicos al entrar en contacto con la atmósfera.

Los científicos que integran el grupo de investigadores del rover Curiosity explicaron que este fenómeno, es un ejemplo clásico de pareidolia: la tendencia humana a ver formas familiares en objetos aleatorios, como caras en las nubes o animales en las rocas.

Rover Perseverance de la NASA

La forma y textura de ‘Horneflya’ podrían revelar cómo el viento, el agua y otros procesos internos han moldeado el paisaje marciano durante miles de millones de años.

La tecnología de la cámara Mastcam-Z utilizada por la NASA en el hallazgo del “coral” en Marte

La cámara Mastcam-Z, responsable de la imagen del casco, es una herramienta clave en la misión. Con capacidad para capturar imágenes panorámicas en color y en 3D, permite a los científicos observar detalles del terreno desde la distancia.

Fuente: con información de cincodias.elpais.com

