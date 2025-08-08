La NASA encontró 20 millones de toneladas de oro: dónde están y por qué es difícil extraerlas

De acuerdo a estimaciones científicas de la NASA hay alrededor de 20 millones de toneladas de oro disueltas en el agua de mar, una fortuna inimaginable e inaccesible. El volumen del líquido involucrado y la dispersión del metal hacen que se necesiten tecnologías complejas y muy costosas o hasta inexistentes, que podrían causar un daño irreparable en los ecosistemas marinos.

La perforación submarina entra en conflicto con el impacto ambiental. Además, técnicas como el uso de filtros especializados o procesos químicos son, por ahora, poco eficientes a gran escala.



Pese al sorprendente hallazgo de la agencia espacial, las posibilidades de poder desclavar la impactante reserva son nulas. La concentración de oro en el agua de mar es extremadamente baja: apenas 0,00000005 gramos por cada litro de agua.

La NASA halló una impactante reserva de oro en el agua de mar

Debido a ello, hace que cualquier intento de extracción se vuelva inviable desde el punto de vista técnico y económico.

Hasta el momento, las tecnologías disponibles para filtrar y recuperar metales del agua de mar no han demostrado ser lo suficientemente eficientes como para viabilizar esta actividad.

La propuesta de los expertos en minería para la extracción de las 20 millones de toneladas de oro

Por ello, los expertos proponen el desarrollo de nanofiltros y procesos químicos avanzados que permitan capturar el oro, sin provocar daños ambientales irreversibles.

“Este descubrimiento podría ser el inicio para impulsar la minería submarina. Actualmente, son pocos los países que han comenzado a desarrollar esta práctica; uno de ellos es Papúa Nueva Guinea, que en 2017 otorgó el primer permiso para la minería en el fondo marino”, señaló un grupo de investigadores científicos de la NASA.

Impactatante hallazgo de la NASA

Además del oro disuelto, los fondos marinos albergan otros recursos valiosos. En zonas conocidas como "fumadores negros" -estructuras hidrotermales en el lecho oceánico- se acumulan minerales como cobre, zinc, plata y tierras raras.

