IBM junto a la NASA lanzaron “Surya”: el primer modelo de IA de código abierto para predecir el clima solar

La NASA junto a la International Business Machines (IBM) presentaron “Surya”, el primer sistema de IA de código abierto para predecir el clima solar. Su nombre proviene de la palabra sánscrita para ‘Sol’. Entrenado con nueve años de datos de alta resolución del Observatorio de Dinámica Solar (SDO), cuenta con la capacidad de generar vaticinios visuales de erupciones solares con hasta dos horas de anticipación y representa un avance sin precedentes.

La tecnología no sólo permitirá precisar dónde ocurrirán, sino que también por medio de los registros capturados, les posibilitará a los expertos anticipar eventos potencialmente peligrosos para satélites, redes eléctricas y sistemas de comunicación.

La NASA advirtió que la Anomalía del Atlántico Sur podría suponer el cambio de los polos de la Tierra

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con la creciente dependencia de la humanidad de la tecnología espacial y terrestre, herramientas como “Surya” son esenciales para mitigar riesgos. Según pruebas iniciales de la NASA, supera a métodos anteriores en un 16% de precisión.

¿Cómo funciona Surya?

Según la agencia espacial estadounidense, este modelo marca un hito en la aplicación de la inteligencia artificial para la interpretación de imágenes solares y la predicción del clima espacial, ofreciendo una capa de protección para infraestructuras críticas.

El director de datos científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, Kevin Murphy, explicó que “al desarrollar un modelo fundacional basado en datos heliofísicos, facilitamos el análisis de las complejidades del comportamiento del Sol”.

Surya es parte de una colaboración más amplia entre IBM y la NASA para usar la IA en la exploración científica.

Qué es Camp Century, la instalación militar descubierta por la NASA que Estados Unidos enterró bajo el hielo

Los 3 datos técnicos de “Surya”, creado por la NASA e IBM

Conjunto de datos masivo: Utilizó imágenes solares 10 veces más grandes que los datos típicos de entrenamiento de IA, requiriendo una arquitectura multi escala personalizada para mantener la eficiencia.

Precisión mejorada: Logró una mejora del 16% en la clasificación de erupciones solares, un salto significativo según los investigadores.

Acceso abierto: El modelo y su código están disponibles en Hugging Face y GitHub, permitiendo a la comunidad global adaptarlo a necesidades específicas.

La NASA junto a IBM crearon "Surya"

La NASA confirmó riesgo para Argentina: la anomalía magnética del Atlántico continúa expandiéndose

El director de IBM Research Europa, Juan Bernabé-Moreno, significó que “Surya nos brinda una capacidad sin precedentes para anticipar lo que viene, protegiendo nuestra civilización tecnológica”.

Entre sus principales labores como herramienta preventiva se destacan: la protección de satélites y astronautas en misiones espaciales, la optimización de redes eléctricas y telecomunicaciones, y desarrollo de alertas tempranas para sectores críticos como la aviación y la agricultura.

PM

LT