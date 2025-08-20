La NASA incorporó la IA como asistente en sus misiones al espacio. En conjunto con la compañía tecnológica multinacional Microsoft, desarrollaron el sistema llamado Earth Copilot, diseñado con el objetivo de facilitar el acceso a los extensos datos científicos vinculados con la Tierra y el medio ambiente. La integración del sistema con la plataforma VEDA (Visualizing Earth Data and Analysis) de la agencia espacial permite a los usuarios explorar y comprender datos geoespaciales por medio de interacciones en lenguaje natural.

La inteligencia artificial juega un papel decisivo en el análisis de datos astronómicos a través de los telescopios James Webb y Hubble, que envían volúmenes de información imposibles de procesar solo con la labor humana.

No se trata de un simple chatbot de IA, sino que es una revolución en la comunidad científica espacial.

El exingeniero de la NASA y especialista en inteligencia artificial en Microsoft, Juan Carlos López, significó: “Nuestro objetivo era crear una solución fluida y escalable, que pudiera evolucionar a medida que crecieran los datos, las herramientas y las aplicaciones de la agencia espacial”.

En comparación con los métodos tradicionales de acceso a datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, Earth Copilot elimina la necesidad de descargar grandes volúmenes de información y aprender herramientas especializadas para su desglose.

Producto del aprendizaje automático, la NASA puede detectar patrones, clasificar galaxias, identificar exoplanetas y descubrir fenómenos cósmicos en cuestión de segundos. Lo que antes le llevaba años a un astrónomo, ahora puede resolverse en minutos con ayuda de un algoritmo.

¿Cómo funciona el sistema Earth Copilot desarrollado por la NASA?

El sistema funciona combinando el aprendizaje automático con algoritmos de procesamiento del lenguaje natural (NLP), lo que permite a los beneficiarios la posibilidad de poder interactuar de forma conversacional.

Es un asistente virtual preparado para responder preguntas complejas sobre datos científicos relacionados con fenómenos ambientales, desastres naturales y tendencias climáticas globales.

El arquitecto de Soluciones en la Nube de Microsoft, Minh Nguyen, señaló que “la visión detrás de esta colaboración era aprovechar la IA y las tecnologías en la nube, para llevar los conocimientos de la Tierra a las comunidades que han estado desatendidas, donde el acceso a los datos puede conducir a mejoras tangibles”.

Earth Copilot proporciona información clave para responder eficazmente a eventos de gran envergadura como huracanes, incendios forestales y terremotos.

