McDonald’s apuesta por la inteligencia artificial para transformar la gastronomía global

En diálogo con Canal E, el especialista en inteligencia artificial Sebastián Di Doménica analizó la nueva estrategia de McDonald’s en India como banco de pruebas para llevar la IA a sus 40.000 locales en todo el mundo.

Inteligencia artificial en la gastronomía: más eficiencia y personalización

"McDonald’s va a implementar inteligencia artificial en 400 locales de la India para expandirla globalmente en 2027", reveló Di Doménica, quien destacó que el objetivo es claro: eficientizar procesos y personalizar la experiencia del usuario.

"Quieren controlar los pedidos en automac con visión computarizada", explicó el especialista, refiriéndose a una de las fallidas iniciativas anteriores que ahora buscan perfeccionar. Esta vez, se enfocan en hacer más rápidos y precisos los pedidos sin intervención humana directa.

Además, "la IA permite adelantarse a la demanda y generar ofertas personalizadas", añadió. La clave está en los datos que cada usuario genera a través de la app: desde hábitos de consumo hasta ubicación, clima y horarios. Eso permite ajustar la oferta en tiempo real.

"McDonald's planea aplicar precios dinámicos: si hay más stock, será más barato; si hay escasez, más caro", detalló. El cambio no será manual, sino automatizado. Este tipo de decisiones automáticas basadas en demanda y oferta es parte del nuevo paradigma que muchas industrias ya están explorando.

¿Puede una pyme gastronómica argentina aplicar IA?

"No solo las grandes cadenas pueden usar inteligencia artificial", sostuvo Di Doménica. Si bien McDonald's tiene contratos millonarios con desarrolladoras tecnológicas, "los pequeños gastronómicos pueden empezar a recolectar datos de sus clientes" y usarlos en herramientas más accesibles como chatbots o sistemas de predicción.

Según explicó, "el gran problema de la gastronomía es el desperdicio". Recolectar datos de ventas y consumos permite anticiparse, reducir pérdidas y tomar mejores decisiones de compra e inventario.

También mencionó un caso argentino: "Restohost es una startup que ofrece chatbots de audio para restaurantes de alta gama", que simulan atención humana al tomar reservas o responder consultas. Aunque hoy estas soluciones son costosas, la recolección y análisis de datos es una inversión accesible y clave para el futuro.

Sin embargo, remarcó una diferencia esencial: "El cocinero y el mozo son irremplazables". La IA puede optimizar la operación, pero "la experiencia humana del servicio y la cocina seguirá siendo insustituible". La empatía, el trato personalizado y el arte de cocinar son elementos que ninguna tecnología podrá reemplazar.