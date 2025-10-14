Javier Milei ya está en Washington y se reúne este mediodía con Donald Trump para sellar el acuerdo clave a 12 días de las elecciones

El presidente Javier Milei aterrizó en Washington durante la madrugada de este martes, donde se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, en lo que será su primera reunión bilateral en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Antes de partir, el mandatario argentino concedió una entrevista a El Observador, en la que afirmó que el encuentro “es fruto de la visión geopolítica que hoy tiene Estados Unidos” y que Trump “ha decidido liderar el continente americano, definiendo a Argentina como un aliado”.

Desde una perspectiva geopolítica, Milei reiteró que “Argentina estaba siendo torpedeada por la franquicia local del socialismo del siglo XXI, y por eso se dio el apoyo”.

La embajada de China en Argentina acusó a Scott Bessent de "intervencionismo" y una mentalidad "arraigada a la Guerra Fría"

En desarrollo

NG