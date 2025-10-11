Frustración en la Casa Blanca porque Trump no recibió el Nobel

El presidente estadounidense Donald Trump no pudo obtener finalmente el Premio Nobel de la Paz, al cual aspiraba por su mediación en conflictos internacionales, algunos de los cuales logró encaminar.

Sin embargo, el Comité Noruego se lo negó y prefirió a la referente de la oposición venezolana, María Corina Machado.

Pese a que Machado es una figura política respaldada por Estados Unidos, la Casa Blanca mostró su disgusto por no haberlo elegido a Trump. Steven Cheung, director de Comunicaciones, afirmó que “el comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”.

“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, escribió Cheung en X, expresando el malestar del gobierno.

El gran triunfo actual de Trump es haber encaminado las conversaciones de paz entre Israel y Hamas en Gaza, un hecho que marcará la geopolítica regional.

El 8 de agosto de este año también consiguió otro éxito al lograr un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Karabaj.

Pero no le fue tan bien con la guerra en Ucrania, donde el líder ruso Vladimir Putin dilata las negociaciones y continúa con los ataques, pese a los avances que hubo en la Cumbre con Trump de Alaska.

Este viernes Putin respaldó la eventualidad de un otorgamiento del premio Nobel de la Paz a Trump. Sostuvo que su homólogo estadounidense hace “mucho” para solucionar “crisis complejas”.

“No me corresponde a mi considerar si el presidente estadounidense en funciones merece o no el premio Nobel, pero él hace mucho por resolver crisis complejas que duran desde hace años y décadas”, respondió el jefe de Estado ruso a los periodistas cuando le preguntaron sobre el tema.

Putin criticó además al Comité que entrega el premio Nobel de la Paz: “hubo casos en que el Comité otorgó el premio Nobel de la Paz a personas que no hicieron nada por la paz”, afirmó. “A mi parecer, esas decisiones causaron enormes daños a la credibilidad de ese premio”, agregó.

El otro que habló sobre el tema fue el expresidente demócrata de EE.UU. Barack Obama, quien elogió a Machado porque, según dijo, es un recordatorio para “preservar y defender” la democracia en Venezuela.

“Felicidades a la nueva galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por su valiente lucha para devolver la democracia a Venezuela”, declaró Obama. Y señaló que el premio “debería inspirar a los que están comprometidos en luchas similares en todo el mundo”.

