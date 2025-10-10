"Política": la increíble crítica de la Casa Blanca por el Nobel de la Paz para María Corina Machado

Como un balde de agua fría. Así cayó en la Casa Blanca la decisión del Comité Noruego del Nobel de entregar este año el Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, reconocida por su “incansable defensa de la democracia frente al gobierno de Nicolás Maduro”.

Desde hacía semanas, el presidente Donald Trump y su entorno más cercano venían alimentando la idea de que este año sería el suyo. Las gestiones para alcanzar un alto el fuego en Gaza, las liberaciones de rehenes y sus propias declaraciones sobre haber “terminado ocho guerras” desde su regreso al poder eran, según su círculo, motivos más que suficientes para aspirar al Nobel.

La confirmación de que el galardón no iría para el presidente norteamericano desató una rápida reacción en Washington. El director de comunicación presidencial, Steven Cheung, fue el encargado de reflejar el malestar oficial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El bombo pacifista de Trump

"El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad", expresó en X. " El Comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”, escribió Cheung en la red social X.

La expectativa en torno a una posible nominación de Trump había sido amplificada por el propio mandatario, especialmente luego de la aprobación esta semana de la primera fase de su plan de paz en Gaza, que incluye el cese del fuego y la liberación de rehenes retenidos por Hamas.

RM CP