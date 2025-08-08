¿Nobel de la Paz? Trump suma apoyos en el Cáucaso a la campaña asiática por su premiación

Donald Trump busca anotarse un punto a favor en el Cáucaso sur, una zona clave en la competencia con China. Pensando en alcanzar la nominación al Nobel de la Paz, una ambición que acarrea desde su primer mandato, el presidente estadounidense apunta a poner el gancho final al acuerdo de paz negociado en primera instancia entre Azerbaiyán y Armenia, un conflicto latente desde el final de la Guerra Fría que su antecesor y rival, Joe Biden, no logró cerrar.

"Muchos líderes han tratado de poner fin a esta guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a ‘TRUMP’", publicó efusivamente el presidente estadounidense en su red Truth Social este viernes, luego de haber convocado a sus homólogos, el azerbaiyano Ilham Aliyev, y el armenio, Nikol Pashinian, a la Casa Blanca.

Como corolario, logró que ambos apoyen públicamente la nominación al codiciado premio noruego, sumándose así a la reciente campaña asiática y otros aliados, tanto del establishment local como internacional, que presionaron para su nominación. Trump, en tanto, cree que "merece" la distinción que han ganado otros expresidentes estadounidenses como Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter y Barack Obama.

Histórico acuerdo

En el caso del Cáucaso sur, si bien se lo anotó como un triunfo personal, la reunión trilateral se enmarcó en las negociaciones de la letra chica del histórico acuerdo firmado por Azerbaiyán y Armenia en marzo, para normalizar sus relaciones interrumpidas desde la independencia de ambas exrepúblicas soviéticas 1991 y que tuvo como último bastión en disputa la región de Nagorno Karabaj. En particular, dos puntos en los que todavía Bakú y Ereván no se ponen de acuerdo: la presencia de tropas internacionales en la frontera y la exceptuación de que las diferencias se sometan a tribunales internacionales.

En ese momento, la cancillería de Armenia reconoció la importancia de "mantenerse como foco de interés de Estados Unidos", según un off al que asistió PERFIL con un alto funcionario de visita en Buenos Aires. El Cáucaso Sur, en tanto, es una zona estratégica que conecta Europa con Asia y que está bajo la órbita de Rusia, que ve con recelo los guiños a la Unión Europea de líderes de la región. De cara a octubre, cuando se anuncie el ganador del Premio Nobel de la Paz 2025, Trump avanza en la búsqueda de apoyos para presionar a su favor a los jueces que evalúan las candidaturas en Oslo.

Este apoyo del Cáucaso se suma al de otras regiones. Además de su intervención en las tensiones entre India y Pakistán, en Asia, por ejemplo, Camboya también respaldó a Trump, destacando su rol en la resolución del reciente conflicto fronterizo con Tailandia, donde hubo más de 40 muertos y 300 mil desplazados. El republicano, desde la Casa Blanca, intervino directamente y presionó a ambos gobiernos para que alcanzaran un alto el fuego.

El acuerdo se firmó el 28 de julio en Malasia, después de una llamada telefónica del presidente estadounidense a los mandatarios de ambos países. El primer ministro camboyano, Hun Manet, envió una carta al Comité Noruego del Nobel, en la que propuso a Trump para el premio, destacando su "extraordinaria habilidad política" para resolver conflictos de manera eficaz.

Sin embargo, a pesar de estos "triunfos", Trump no ha logrado avances significativos en otros frentes internacionales. La catástrofe humanitaria en Gaza, las denuncias de crímenes de Israel -incluido el uso del hambre como arma de guerra o denuncias de genocidio- son una piedra en el zapato para el estadounidense. Tanto que, según un reporte de NBC News, hasta motivó una llamada de alta tensión con su aliado principal, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, por su accionar en el territorio palestino.

Otro de los puntos que molestan a Trump es la demora en la negociación del alto al fuego en Ucrania, y la promesa de lograr un acuerdo de paz rápido con Rusia sigue siendo una tarea pendiente, lo que genera dudas sobre la eficacia de su diplomacia. En este caso, para "acelerar la paz", optó por un ultimátum a Rusia, amenazando con nuevas sanciones y presión arancelaria a sus principales aliados de BRICS (con énfasis en China e India); en esa línea, envió esta semana una delegación especial a Moscú para aceitar una reunión presencial con Vladimir Putin, que en el Kremlin estiman que será "la semana próxima".

El Comité Nobel, por su parte, mantiene criterios estrictos para la selección de sus laureados, lo que plantea interrogantes sobre si la mediación de Trump en el Cáucaso, aunque significativa, será suficiente para inclinar la balanza a su favor. La nominación del magnate republicano había sido elevada en una carta al presidente del comité noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, por el congresista republicano Earl Carter, poco después de haber asumido la presidencia el 20 de enero.

"Deberían darme el Premio Nobel por Ruanda, y si miran, el Congo, o podríamos decir Serbia, Kosovo, podríamos decir muchos de ellos", dijo Trump al respecto, a mediados de junio. También citó su papel en la desescalada del conflicto entre India y Pakistán y su mediación en los Acuerdos de Abraham de 2020.

En su proclama electoral, conocida como "Agenda 47", el mandatario prometió "poner fin a la Tercera Guerra Mundial" como uno de los ejes de su gobierno en caso de alcanzar la presidencia de Estados Unidos, y en función de posicionarse como "líder global". Sin embargo, su figura fue resentida por otras potencias, como China o Brasil, que criticaron si "unilateralismo" en función de su política de garrote arancelario que tensó las relaciones internacionales desde abril.

Puertas adentro de Estados Unidos, la base electoral de Trump, enmarcada en el MAGA y el movimiento EE.UU. Primero, promovieron esta imagen pacifista de Trump, o de mínima aislacionista. Tanto que el legislador republicano que elevó el pedido para que sea nominado al Nobel de la Paz lo hizo "en reconocimiento a su extraordinario e histórico papel al lograr el fin del conflicto armado entre Israel e Irán", a pesar de que Estados Unidos fue cuestionado por haber bombardeado las centrales nucleares de otro país soberano mientras avanzaban las negociaciones con la OIEA.

Finalmente, Carter agregó que "en las últimas semanas, el mundo se encontraba al borde de una guerra peligrosa y potencialmente desestabilizadora. Sin embargo, ante esta crisis, el presidente Trump tomó medidas audaces para finalmente defender la paz mediante la fuerza y facilitar un marco de alto el fuego que detuvo las hostilidades".

