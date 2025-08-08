Este viernes 8 de agosto Vladimir Putin se comunicó con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, dos de sus principales aliados no solo de BRICS sino del Sur Global. La iniciativa del mandatario ruso ocurrió antes de un esperado encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para abordar el conflicto en Ucrania.

Este intercambio diplomático se dio justo en el momento en que expiraba el ultimátum impuesto por Trump la semana pasada, con la intención de presionar a Moscú para avanzar en las negociaciones de paz con Ucrania. La amenaza incluye nuevas sanciones que ahoguen a la economía rusa pero también elevar los aranceles a China e India, sus principales socios comerciales. Según trascendió, hablaron de los "resultados" de la conversación con el enviado estadounidense a Moscú, Steve Witkoff, quien fue recibido el miércoles en el Kremlin por Putin.

Putin llamó a Xi Jinping y a Narendra Modi

Durante su conversación telefónica con Xi Jinping, Putin informó sobre los "resultados" obtenidos en las discusiones que mantuvo con Witkoff. Según el Kremlin, Xi expresó que "China se complace de ver que Rusia y Estados Unidos mantienen el contacto, mejoran sus relaciones y promueven una solución política a la crisis ucraniana". Además, Xi subrayó que "los asuntos complejos no tienen soluciones simples", y agregó que "China siempre apoyará (...) la paz y la promoción de las negociaciones", según reportó la agencia oficial de noticias Xinhua y la televisión pública CCTV.

En paralelo, el primer ministro indio Narendra Modi también habló con Putin y destacó que su conversación había sido "buena". Según el Kremlin, Putin informó a Modi sobre los "resultados" obtenidos durante su encuentro con el enviado estadounidense. Esta llamada ocurre en un contexto tenso, luego de que Estados Unidos impusiera un 50% de aranceles a los productos indios importados, debido a la compra de petróleo ruso por parte de India. Washington ha criticado a Nueva Delhi por sus relaciones económicas con Moscú en medio del conflicto en Ucrania.

El motivo de la llamada tripartita siguió al anuncio del jueves, realizado desde Washington, de un "acuerdo de principio" para que se realice una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia en los próximos días, que sería la primera en persona desde junio de 2019, cuando ambos mandatarios se encontraron en Japón. Aunque aún no se ha anunciado la fecha ni el lugar del encuentro, esta reunión está siendo esperada con atención internacional, y, según informó la agencia rusa TASS, podría ocurrir a fines de la próxima semana. "Pero las partes están iniciando directamente los preparativos para esta importante reunión, y es difícil decir cuántos días tomará la preparación", sostuvo una fuente del Kremlin a la agencia rusa.

La guerra en Ucrania, iniciada por Rusia en febrero de 2022, provocó pérdidas humanas devastadoras, con decenas de miles de muertos en ambos bandos, millones de desplazados y grandes destrucciones dejaron al este del país europeo en ruinas. A poco más de tres años de combates, las posiciones de Kiev y Moscú siguen siendo irreconciliables.

Putin y Xi Jinping

Trump dijo que la vigencia del ultimátum "dependerá de Putin"

La presión de Washington sobre Moscú ha aumentado en los últimos días, con amenazas de imponer severos aranceles a los países que continúan comerciando con Rusia, especialmente a China e India. En este contexto, Trump, al ser consultado sobre si mantendría o no su ultimátum, respondió: "Eso dependerá de Putin, vamos a ver qué dice", añadiendo que estaba "muy decepcionado" por la falta de avances en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, una expresión que ya había utilizado en varias ocasiones durante el mes de julio, según fuentes oficiales.

Las posiciones entre las dos partes siguen siendo irreconciliables. La última ronda de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, que tuvo lugar en Estambul en julio, terminó sin avances significativos, con un canje de prisioneros y cuerpos de soldados, pero sin progresos hacia una solución política. Mientras tanto, el ejército ruso continúa sus ataques aéreos y bombardeos en Ucrania, donde tiene una ventaja en términos de número y equipamiento militar.

Rusia sigue exigiendo la cesión de territorio ucraniano, con demandas de que Ucrania entregue cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. También exige que Ucrania renuncie a las entregas de armas occidentales y a su aspiración de unirse a la OTAN. Ucrania, por su lado, considera estas demandas inaceptables en función del respeto a su integridad territorial. A su vez, pide la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad de Occidente, que incluyan el suministro continuo de armas y el despliegue de un contingente europeo en su territorio. Moscú, por su parte, se opone a estas condiciones.

Ucrania, en coordinación con sus aliados europeos, ha solicitado un alto al fuego de 30 días, pero Rusia ha rechazado esta propuesta, lo que complica aún más cualquier posibilidad de una resolución diplomática al conflicto.

