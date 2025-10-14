Allanaron la casa de Espert: habría arrojado su celular por la medianera antes del procedimiento

La periodista Irina Hauser, en su columna en QR, reveló nuevos detalles sobre el allanamiento realizado en la casa de José Luis Espert en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que lo involucra junto al empresario Fred Machado, actualmente detenido.

“La semana pasada, en la causa que se tramita en San Isidro, allanaron la casa de Espert. Él mismo abre la puerta. Lo que no se vio —y que es un rumor enorme en los despachos judiciales— es que Espert habría tirado por la medianera su teléfono celular segundos antes del operativo, y que las fuerzas de seguridad tuvieron que ingresar a la vivienda lindera para recuperarlo”, contó Hauser.

La periodista agregó que las fuentes judiciales le confirmaron este detalle y que el procedimiento “no se le ocurrió a Espert, sino que fue ordenado por el fiscal de San Isidro, Domínguez, el mismo día que trasladaron a Fred Machado a una sede de la Policía Federal para prevenir intentos de fuga”. En paralelo, ese mismo jueves se ordenó allanar la casa de Machado, donde —según Hauser— se repitió una maniobra similar: “Machado también tiró dos teléfonos a la finca vecina, que pertenece a un familiar. Hubo allanamiento al lado y los encontraron”.

En el domicilio de Espert, los investigadores secuestraron tres celulares y otros dispositivos electrónicos. Según Hauser, el fiscal avanza con el entrecruzamiento de llamados y transferencias que podrían revelar movimientos de dinero vinculados al narcotráfico y a una presunta evolución patrimonial irregular del exdiputado.

Entre las pruebas más relevantes figura un contrato encontrado en el tacho de basura de la casa de Machado, donde figuraban Espert y Machado como firmantes junto a la empresa “Minas del Pueblo”, una sociedad vinculada al empresario. “Ese documento, según confirmaron fuentes judiciales, acredita una transferencia de al menos 200 mil dólares, firmada pocos días antes de que Espert lanzara su candidatura presidencial en 2019”, explicó Hauser.

La causa, bajo secreto de sumario, continúa en manos del fiscal Domínguez, quien podría pedir la extradición de Espert en las próximas semanas, mientras se profundiza la investigación sobre la red financiera y las eventuales conexiones políticas del caso.

BR/ML