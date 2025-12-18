Masiva movilización sindical frente al Congreso y fuertes críticas al Gobierno por el rumbo económico

Una multitud se movilizó este jueves frente al Congreso de la Nación en el marco de una convocatoria impulsada por la CGT y las dos CTA, con réplicas en distintos puntos del país. La protesta, que coincidió con jornadas clave en el Parlamento, estuvo atravesada por fuertes críticas al Gobierno nacional, reclamos por salarios, jubilaciones y derechos sociales, y advertencias sobre una profundización del conflicto sindical.

El tema fue analizado en el programa “QR!”, que conduce Pablo Caruso por Bravo TV. Allí, el periodista destacó el carácter compacto de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires y subrayó su dimensión federal. “Fue una convocatoria nacional, no solo concentrada en Plaza de Mayo. Hubo marchas en todo el país y eso hay que leerlo en esa escala”, señaló.

Durante el acto central tomaron la palabra referentes sindicales de peso. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, remarcó que “no hay libertad sin justicia social” y advirtió que la protesta marca el inicio de un plan de lucha que podría culminar en un paro general si el Ejecutivo no modifica su rumbo. “Este es el primer paso. Si siguen sin escucharnos, la respuesta será una profundización de las medidas”, afirmó desde el escenario.

En la misma línea, el secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, apuntó contra el modelo económico del Gobierno y cuestionó las promesas oficiales. “¿Dónde está la lluvia de dólares? ¿Dónde están los salarios que iban a volar? La gente la está pasando mal”, sostuvo, al tiempo que denunció el impacto del ajuste sobre jubilados y sectores vulnerables.

El análisis político de la jornada estuvo a cargo del exdiputado nacional Carlos Heller, quien vinculó la masividad de la marcha con el clima generado por los recientes debates en el Congreso. Según explicó, la protesta no puede desligarse de lo ocurrido en el tratamiento del presupuesto y de la reforma laboral. “Todo empuja. La marcha tiene que ver con lo que pasó en el Congreso y viceversa. Estamos ante un punto de inflexión”, afirmó.

Heller consideró que el oficialismo atraviesa una etapa distinta a la posterior a las elecciones y sostuvo que el rechazo a algunos artículos clave del presupuesto expuso tensiones internas y límites políticos. “Quedó claro que el equilibrio fiscal es selectivo. No pudieron avanzar con recortes sensibles y eso es un golpe fuerte”, señaló.

La marcha de la CGT contra la reforma laboral ya tiene el apoyo de ATE, la CTA y la UOM

En ese contexto, el periodista Guido Gambini detalló el contenido del controvertido capítulo 11 del proyecto presupuestario, que incluía la eliminación del régimen de zonas frías —con impacto directo en las tarifas de gas—, cambios en la indexación de la AUH y asignaciones familiares, recortes en pensiones no contributivas y modificaciones en el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Varios de esos puntos no lograron avanzar, en parte por la presión social y política.

La movilización sindical dejó así una señal clara de rechazo a las políticas oficiales y consolidó un escenario de mayor confrontación entre el Gobierno y el movimiento obrero. Con la reforma laboral en debate y nuevas negociaciones abiertas en el Congreso, los gremios anticipan que el conflicto podría escalar en las próximas semanas.

LB