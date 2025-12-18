Cómo fue la movilización a Plaza de Mayo contra la reforma laboral: los cantos a favor de un paro general y la búsqueda por demostrar fuerza

La advertencia de un paro general ante la posible aprobación de la reforma laboral se escuchó tanto en el escenario como entre los manifestantes en la calle. La marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que culminó con un acto en Plaza de Mayo, intentó ser una demostración de fuerza para influir en la negociación que se lleva adelante en el Senado. La cúpula de la central gremial aseguró que este fue el primer paso de un plan de lucha, pero el acto concluyó sin el anuncio de ninguna medida de fuerza.

La convocatoria de la CGT fue acompañada por la CTA-T y la CTA Autónoma. También se movilizaron los partidos de izquierda, las organizaciones sociales y un número significativo de autoconvocados.

Los manifestantes comenzaron a reunirse en las inmediaciones de la plaza al mediodía. Alrededor de las 12, la CGT emitió un comunicado para repudiar las requisas que la Gendarmería Nacional realizó a los micros que ingresaban a la ciudad. “Están deteniendo micros en los accesos e impidiendo el traslado de miles de manifestantes hacia la movilización en defensa del trabajo”, subrayó la central sindical.

Durante la convocatoria hubo una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, pero no se activó el protocolo antipiquetes. El escenario se montó en la Pirámide de Mayo frente al Cabildo y de espaldas a la Casa Rosada. A pesar del calor, la plaza estuvo repleta y se pudo seguir el acto a través de pantallas gigantes. Buena parte de las columnas quedó resguardadas del sol en las calles aledañas.

Sobre el final de la manifestación, cuando comenzó la desconcentración, hubo corridas y empujones entre la policía y un grupo de manifestantes. La situación no pasó a mayores.

La cúpula de la CGT: amenaza de paro y plan de lucha

El proyecto de reforma laboral de Javier Milei ya ingresó al Senado y se espera que sea debatido en febrero. Mientras tanto, hay negociaciones. El gobierno introdujo cambios luego de las negociaciones con la CGT, pero la central todavía rechaza la iniciativa.

En particular, se cuestionan puntos como la regulación del derecho a huelga, los convenios por empresa, la reducción de las indemnizaciones por despidos y la derogación de estatutos sectoriales.

Jorge Solá, cosecretario de la CGT, aseguró desde el escenario que la reforma laboral que impulsa el gobierno “tiene más de 50 años”. “No queremos menos derechos: queremos más trabajo, más dignidad y más salarios”, dijo. Según el dirigente, la búsqueda de fondo de la iniciativa es que “despedir sea más fácil”.

Además, Solá cuestionó los recortes en Discapacidad, en el Hospital Garrahan y en educación. Los tres temas también fueron una constante entre los manifestantes, que llegaron a la plaza con carteles en defensa de estas causas.

Su par de la central, Cristian Jerónimo, tomó el micrófono y se preguntó: “¿Dónde está la lluvia de dólares? Este modelo ya fracasó”. Según el dirigente, la reforma propuesta por el oficialismo “fue redactada de forma maliciosa a favor de las grandes corporaciones y empresas” y advirtió que, de no recibir respuestas, se avanzará con un plan de lucha que culminará con un paro nacional.

Octavio Argüello, secretario general de la CGT, habló de una “plaza histórica” y dijo que la convocatoria tuvo el objetivo de decir un “rotundo no a ninguna reforma laboral prevista”. “Es mentira que se da trabajo quitando derechos”, subrayó.

Presencia política en la plaza

Una de las figuras más relevantes que participó de la movilización fue Axel Kicillof. El gobernador bonaerense encabezó la columna de su organización, Derecho al Futuro.

También hubo presencia de legisladores del peronismo: José Mayans, Jorge Capitanich, Juan Grabois y Julia Strada fueron algunas de las caras que se vieron entre los manifestantes. Desde el escenario se agradeció en particular el acompañamiento de las Madres de Plaza de Mayo.

La Cámpora también estuvo presente y se movilizó por Avenida de Mayo con una bandera gigante con dos leyendas: "Cristina libre" y "Salarios dignos".

Frente al Cabildo, la columna del Movimiento Evita se hizo notar. “Hace tiempo todos los laburantes venimos mal y, si se aprueba (la reforma laboral), vamos a estar peor. Esto lo paramos en la calle: los del sector privado, los estatales, los de la economía popular y los informales. Pero no nos podemos quedar con una foto del pasado y con una mera oposición sin proponer nada. Por eso, desde nuestra entidad, como Evita y UTEP, necesitamos ya un Estatuto del Trabajador de la Economía Popular”, sostuvo Jonathan Thea.

El PTS-Frente de Izquierda formó parte de un bloque que se manifestó de forma independiente y con cuestionamientos a la conducción de la CGT. Su columna fue encabezada por Nicolás Del Caño y Myriam Bregman. “Exigimos un paro nacional y un verdadero plan de lucha para derrotar la reforma laboral, el presupuesto, la reforma a la Ley de Glaciares que es para entregar nuestros bienes comunes naturales y profundizar el saqueo”, aseguró el diputado.

