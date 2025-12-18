El Banco Central de México recortó su tasa de interés en medio de inflación elevada y bajo crecimiento

El banco central de México recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, el último de una serie de recortes destinados a impulsar el crecimiento económico a pesar de las preocupaciones sobre la inflación persistente.

Banxico, como se conoce al banco, redujo el jueves sus costos de endeudamiento al 7%, una medida prevista por los 27 economistas encuestados por Bloomberg. La decisión estuvo dividida, con un voto a favor de mantener la tasa.

El banco ha recortado las tasas de interés en una docena de decisiones consecutivas, a pesar de que la inflación general se ha acelerado y la inflación subyacente, persistentemente alta, se mantiene por encima del 4%. Banxico tiene como objetivo una inflación del 3%, con una variación de un punto porcentual.

La inflación anual en México se aceleró hasta el 3,8% en noviembre, por encima de la estimación mediana del 3,70% de los economistas encuestados por Bloomberg y arriba de la estimación del 3,57% de octubre.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, se ha mantenido persistentemente por encima del 4%. Se aceleró hasta el 4,43% en noviembre, frente al 4,28% de octubre.

El ciclo de flexibilización monetaria de Banxico comenzó en marzo del año pasado, cuando empezó a reducir los costos de endeudamiento desde una tasa que entonces tocaba el 11,25%.

Los economistas de Banco Base, liderados por Gabriela Siller, abogaron por mantener la tasa estable en una nota a los clientes antes de la decisión, citando el aumento progresivo de los precios.

“Sin señales claras de una desaceleración de la inflación y con riesgos al alza para la inflación, no es apropiado permanecer dentro del rango de tasa neutral”, según la nota.

En la misma línea, el subgobernador Jonathan Heath ha declarado que Banxico atraviesa una crisis de credibilidad debido a su incapacidad para controlar la inflación. Ha calificado de poco realista la expectativa manifestada por el banco de que la inflación se sitúe en el objetivo del 3% para el tercer trimestre del próximo año.

Los responsables de la política monetaria de Banxico han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la lentitud de la economía, que se ha visto agravada por la incertidumbre en torno a los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones del país a su vecino del norte, que se aplican de forma intermitente.

El producto interno bruto de México se contrajo un 0,2% entre julio y septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior, tras estancarse en el segundo trimestre.

Banxico recortó a la mitad su estimación del PIB para este año hasta solo el 0,3% en su escenario central, según su informe trimestral sobre inflación publicado el mes pasado, aunque sigue esperando que la economía crezca un 1,1% el próximo año y un 2% en 2027.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco, ha señalado que la autoridad monetaria no prevé una contracción en el cuarto trimestre, tras la ligera contracción del trimestre anterior.

Los analistas de la última encuesta de Citi publicada el miércoles prevén que la economía mexicana crezca un 0,4% este año, al tiempo que elevan su previsión de inflación para finales de 2025 del 3,79% al 3,90%.