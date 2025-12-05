Sheinbaum se reunirá cara a cara con Trump en medio de tensiones

La capacidad de Claudia Sheinbaum para guiar a México a través del caos comercial de Donald Trump la convirtió en un fenómeno internacional. Sin embargo, tras un año en la presidencia, sortear las dificultades políticas en su país le está costando un poco más de trabajo.

Los líderes se alistan para su primer encuentro cara a cara en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA que tendrá lugar este viernes en Washington. El evento establecerá el calendario de partidos para el espectáculo futbolístico en el que serán anfitriones Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

La breve reunión con Trump se producirá en un momento crucial para Sheinbaum, cuya insistencia en mantener la cabeza fría con su combativo vecino contrasta con la postura más tensa que ha adoptado ante los retos internos, entre los que se incluyen una economía ralentizada, escándalos dentro de su partido y un asesinato de gran repercusión que ha reavivado la preocupación por la violencia alimentada por los carteles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante el capítulo más complicado de su joven presidencia

Ante el capítulo más complicado de su joven presidencia, este inusual viaje al extranjero ofrece a Sheinbaum la oportunidad de recuperar el impulso que obtuvo al convencer a Trump de que retrasara la imposición de los aranceles más severos que había amenazado con aplicar al principio de su mandato.

Sheinbaum sigue siendo la líder más popular de América Latina, con un 61% de aprobación según una encuesta de AtlasIntel publicada esta semana. Sin embargo, su índice de aprobación neta ha caído 10 puntos desde septiembre, y el apoyo también ha disminuido incluso en las encuestas que la muestran más fuerte.

El partido Morena de la presidenta se ha enfrentado en los últimos meses a escándalos relacionados con viajes de lujo de miembros de alto rango, lo que ha empañado la imagen que el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, había construido de un movimiento basado en un populismo austero y cercano al ciudadano de a pie.

Una investigación posterior sobre una trama de contrabando de combustible conocida como “huachicol fiscal” evidenció los persistentes problemas de corrupción en el país, al tiempo que puso en riesgo la reputación tanto de Morena como de la Marina, una de las instituciones más respetadas de México.

La mayor conmoción se produjo el 1 de noviembre, cuando Carlos Manzo, un popular alcalde que había combatido ferozmente el narcotráfico, fue asesinado a tiros durante la celebración del Día de Muertos. Dos semanas más tarde, alrededor de 17.000 personas salieron a las calles para participar en manifestaciones que sirvieron de válvula de escape para cualquiera que se sintiera frustrado por cualquier cosa en México, desde la violencia hasta el aumento de los precios.

La protesta puso de manifiesto el creciente descontento en un país cuya economía se contrajo en el tercer trimestre: los mexicanos consideraron que la corrupción, la violencia y la inflación eran los tres mayores problemas a los que se enfrentaba la nación en noviembre, según AtlasIntel.

Sin embargo, Sheinbaum, que suele ser mesurada, reaccionó incluso antes de que se llevaran a cabo estas demostraciones, desestimándolas y afirmando que habían sido organizadas por políticos de derecha y líderes empresariales que se oponen a su gobierno. Según afirmó, estas contaron con la ayuda de 8 millones de bots extranjeros en las redes sociales, financiados con un presupuesto de 90 millones de pesos.

Al igual que AMLO, como se conoce al carismático expresidente, Sheinbaum ha utilizado sus conferencias matutinas diarias para mantener el control de la narrativa política del país, moldeando la llamada “mañanera” para adaptarla a su estilo más tecnocrático.

Pero desde entonces ha seguido centrándose en las protestas, a menudo mencionándolas espontáneamente en sus mañaneras, incluso cuando los intentos posteriores de organizar manifestaciones han fracasado.

Multitudinaria protesta contra Sheinbaum en México: violencia, represión, golpeados y detenidos

Eso pone de relieve el malestar dentro de Morena con respecto a estas demostraciones, según dijo un funcionario del partido familiarizado con la situación. El movimiento impulsado por AMLO lleva ya siete años en la presidencia, mientras acumula mayorías de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y aumenta su control sobre estados clave.

No obstante, esa popularidad duradera lo dejó desprevenido ante las grandes protestas en su contra, especialmente porque durante mucho tiempo las ha considerado como una de sus armas políticas clave, dijo la persona, que pidió anonimato para hablar con franqueza.

También han surgido otros indicios de inquietud. La semana pasada, Sheinbaum reemplazó a su fiscal general en medio de la frustración por su gestión del escándalo del combustible y la investigación sobre el propietario de la franquicia de Miss Universo en México.

La presidenta ha instado a los investigadores a que continúen indagando en los escándalos. Sin embargo, la indignación se desató por filtraciones a los medios de comunicación sobre las ofertas de inmunidad al propietario de la franquicia y el posible daño a la imagen de mexicana que ganó el preciado certamen.

Tras meses en silencio, AMLO reapareció el domingo para pronunciarse a favor de Sheinbaum y pedir unidad. El repentino respaldo para su sucesora fue “una señal de que el control político de Sheinbaum no es tan fuerte como a veces puede parecer”, escribió esta semana Nicholas Watson, director general de la consultora política estadounidense Teneo, en una nota.

“Aunque la estabilidad general del gobierno no ha estado bajo ninguna amenaza real, es una medida de lo grave que se ha vuelto la situación”, afirmó.

La oficina de Sheinbaum no respondió a una solicitud de comentarios. Pero el jueves, el presidente pidió a sus seguidores que asistieran a una manifestación el fin de semana en apoyo a Morena, en el séptimo aniversario de la toma de posesión de AMLO.

“Este último mes hemos sufrido una andanada de campañas y calumnias en contra lo que representamos”, afirmó en un vídeo publicado en redes sociales. “Han inventado una serie de cosas tremendas, y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder y que nunca nos separamos del pueblo”.

Sheinbaum sigue en una posición envidiable para otros líderes latinoamericanos

A pesar de las dificultades actuales, Sheinbaum sigue en una posición envidiable para otros líderes latinoamericanos, incluso para aquellos, como el argentino Javier Milei o el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, que se han beneficiado del aumento de los índices de aprobación y han obtenido recientes victorias frente a Trump.

Los economistas prevén que la economía mexicana comience a repuntar en 2026, y los datos del gobierno muestran que los homicidios han descendido un 37% este año hasta octubre. Los mexicanos están contentos con la forma en que Sheinbaum ha gestionado algunos de los retos: casi el 60% afirma que su gobierno ha hecho un buen trabajo en el escándalo del combustible, según AtlasIntel.

Antes de partir hacia EE.UU., la presidenta presentó un proyecto de ley para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, anunciándolo como un regalo anticipado de Navidad.

Sheinbaum también sigue confiando en que podrá llegar a acuerdos con Trump en materia de comercio y seguridad, y afirmó el jueves que está segura de que la revisión del acuerdo de libre comercio entre EE.UU., México y Canadá del próximo año “va a salir bien”.

Pero los riesgos persisten, incluso en Washington: aunque Trump ha elogiado a Sheinbaum en el pasado, el voluble líder estadounidense se mostró crítico con México tras las protestas de noviembre.

“Hay algunos problemas importantes allí”, dijo Trump dos días después de las manifestaciones. “Déjenme decirlo así: no estoy contento con México”.