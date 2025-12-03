Sheinbaum regala su entrada a inauguración del Mundial FIFA 2026 a una niña indígena

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, confirmó que no asistirá al partido inaugural de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 2026, que tendrá lugar en el estadio Azteca de la capital mexicana por cederle su lugar a una niña.

La mandataria dijo en una conferencia de prensa que cederá su entrada al partido inaugural a una niña indígena apasionada por el fútbol, ya que se trata de "la oportunidad" para quienes no tienen acceso a este tipo de eventos y es algo que “transforma vidas”.

También informó que tampoco está segura si asistirá al sorteo oficial el próximo 5 de diciembre para el Mundial 2026. Eso se debe a que hay que establecer los protocolos diplomáticos y de seguridad necesarios, además de que también hay que verificar si su agenda se lo permite.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No se sabe con exactitud qué presidentes no piensan asistir, pero Milei anunció que no va a ir en parte debido a la riña que tuvo con la cúpula de la AFA en Buenos Aires. En cuanto al resto, Sheinbaum comentó que aún no se sabe quiénes asistirían, incluidos los de los otros dos países anfitriones, representados por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Scott Bessent canceló su viaje a la Argentina tras la decisión de Milei de no ir al sorteo del Mundial en Estados Unidos

“Todavía es temprano para poder saber qué jefes de Estado vendrían y qué recepción les haríamos”, reiteró la mandataria mexicana. El evento inaugural tendrá lugar el 11 de junio de 2026 en el estadio Azteca, uno de los escenarios mexicanos más emblemáticos del fútbol a nivel mundial.

En la edición 2026 habrá 48 selecciones de distintas naciones que competirán en 104 partidos durante 39 días, con una audiencia global estimada de 6.000 millones de espectadores.

Para México en específico será un evento histórico, ya que se convertirá en el primer país en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo, tras los Mundiales de 1970 y 1986.

FIFA sorteó los repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados a la Copa del Mundo

En la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputarán 13 partidos en territorio mexicano, repartidos entre los estadios de Ciudad de México, Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste).