FIFA sorteó los repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados a la Copa del Mundo

La espera terminó. Con el sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich, ya quedaron definidos los caminos que recorrerán las selecciones que aún sueñan con ingresar al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Serán últimos seis boletos que completarán el cuadro de 48 participantes, mientras el fútbol mundial aguarda también la confirmación final de los bombos para el sorteo del 5 de diciembre en Washington.

En primer orden, los 12 segundos de los grupos de la Eliminatoria UEFA (Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia y Herzegovina, Italia, Gales, Albania, República Checa, Macedonia del Norte, Rumania, Suecia e Irlanda del Norte) más los cuatro mejor ubicados en la Nations League 2024/25 que no terminaron entre los dos primeros (Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte) completarán las ocho llaves de semifinales del repechaje europeo.

Todas las series serán a partido único, entre el 26 y el 31 de marzo, y entregarán cuatro lugares en la Copa del Mundo.

Iván Gramajo, el alero de Regatas que se transformó en figura de la LNB conviviendo con la diabetes

Tras el sorteo, así se jugará el repechaje europeo:

LLAVE A

Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales vs Bosnia y Herzegovina

LLAVE B

Semifinal 3: Ucrania vs Suecia

Semifinal 4: Polonia vs Albania

LLAVE C

Semifinal 5: Turquía vs Rumania

Semifinal 6: Eslovaquia vs Kosovo

LLAVE D

Semifinal 7: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Semifinal 8: República Checa vs Irlanda

Los ganadores de cada semifinal disputarán una final para definir los cuatro clasificados. Los ganadores de las semifinales 2, 3, 6 y 8 serán locales en la final.

El repechaje internacional

También quedó confirmado el formato y cuadro del repechaje intercontinental, que se disputará en México (Guadalajara y Monterrey) entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. Participarán dos selecciones de Concacaf, junto con representantes de la AFC, la CAF, la Conmebol y la OFC.

El sistema establece que las cuatro selecciones peor ubicadas en el Ranking FIFA jugarán semifinales. Los dos mejores posicionados avanzarán directamente a la final y esperarán a los ganadores. Según el ranking actualizado, la República Democrática del Congo (56°) e Irak (58°) son los dos equipos que ingresan directamente en las finales. Antes se enfrentarán:

Nueva Caledonia (149°) vs Jamaica (70°) — el ganador jugará la final contra RD Congo

Bolivia (76°) vs Surinam (123°) — el ganador jugará la final contra Irak

Las dos selecciones que ganen sus respectivas finales completarán la lista de naciones que participarán en la primera Copa del Mundo con 48 equipos.