Una nueva encuesta realizada por Atlas Intel y Bloomberg en noviembre revela que, de los gobiernos latinoamericanos, el de México es el que tiene mayor aprobación de su población. Le siguen las gestiones de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y de Javier Milei.

La líder mexicana, Claudia Sheinbaum, es sin duda la de mayor popularidad en Latinoamérica. A un año de su asunción, el 50% de los entrevistados de su país considera excelente a su gobierno y el 61% aprueba su presidencia.

En el caso del mandatario brasileño, el 44% valora positivamente a su tercer gobierno, que transita el segundo año. En tanto que, en Argentina, el el 43% aprueba la presidencia de Milei pero solo 30% señala que su gobierno es excelente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Encuesta de AtlasIntel-Bloomberg, noviembre 2025.

En cuanto al territorio nacional, Milei sigue siendo el político con mayor imagen positiva (43%), lo secunda Axel Kicillof con 39% de positividad y la misma negatividad (53%). En tercer lugar, con un 34% de valoración positiva y 59% negativa se ubica Cristina Fernández de Kirchner.

Al mismo tiempo, otro dato relevado de la realidad local, es la situación económica en la que predomina el pesimismo. El 69%, 64% y 51% consideró que el mercado de trabajo, la economía del país y la situación de su familia están mal respectivamente.

Encuesta de Atlas Intel-Bloomberg, noviembre 2025.

Encuesta de Atlas Intel-Bloomberg, noviembre 2025.

La corrupción fue considerada el principal problema del país (44%) pero rápidamente el bolsillo recuperó el protagonismo y muy cercana a esa problemática fueron destacados el desempleo (40.3%), altos precios e inflación (34.7%) y situación económica (26.7).

Encuesta de Atlas Intel-Bloomberg, noviembre 2025.

Más coincidencias que diferencias entre generaciones

Un elemento interesante que incorporó Atlas Intel en su relevamiento fue la desagregación por generaciones. En ese sentido, identificó la elección de los encuestados de acuerdo a su edad, dividiéndolos en cuatro grupos: la Generación Z (nacidos entre mediados de los '90 y el 2010), los Millenials (nacidos a comienzos de los '80 y mediados de los '90), la Generación X (nacidos entre 1965 y 1981) y los Baby Boomers, también denominados "Generación Silenciosa" (nacidos entre 1946 y 1964).

Llamativamente, si bien hay diferencias entre las distintas edades, no son amplias. Las cuatro generaciones eligieron a la economía como la principal razón para definir su voto, prefirieron un cambio radical antes que progresivo y consideraron que el "éxito" está más vinculado a la carrera profesional o laboral que al hecho de conformar una familia.

Encuesta de Atlas Intel-Bloomberg, noviembre 2025.

Encuesta de Atlas Intel-Bloomberg, noviembre 2025.

Encuesta de Atlas Intel-Bloomberg, noviembre 2025.

La encuesta fue realizada a través del método de recolección de dato digital aleatorio (Atlas RDR) sobre 3.111 casos en Argentina, 5.510 en Brasil, 9.012 en Chile, 3.024 en Colombia, 3.509 en México y 2.065 en Perú, entre el 22 y 27 de noviembre 2025.

LM/DCQ