La senadora Juliana Di Tullio reaccionó al anuncio de despidos y a la sustitución por importaciones en la fábrica de ollas y sartenes Essen, ubicada en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, y apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei.

“Las tenés por tus abuelas, por tu mamá o te la compraste vos porque son indestructibles. Pero… hasta las ollas Essen rompen, gobierno de inútiles”, escribió la legisladora de Unión por la Patria en su cuenta de X, y rápidamente generó repercusión.

La publicación de Di Tullio provocó tanto apoyo como cuestionamientos por parte de usuarios de la red social. “Comprate vos un par de juegos a ese precio, si tanto te preocupa la economía de Essen repentinamente”, señaló un usuario, junto con la imagen de un set de tres cacerolas a la venta por 1.460.550 pesos. Di Tullio respondió: “Ahora imposible, pomelo cordobés, pero en la época que gobernaba la chorra te las podías comprar y hasta ponerles carne adentro”.

La fábrica de ollas Essen despidió a 29 despidos y anunció que importará productos desde China

La planta de Essen en Venado Tuerto, un complejo de 20.000 metros cuadrados dedicado a la producción de ollas y sartenes, atraviesa un achicamiento. La empresa confirmó la desvinculación de 29 empleados, una medida que atribuyó a la fuerte caída del consumo en los últimos meses. Ante la consulta de Clarín, la compañía detalló que la baja demanda la obligó a “ajustar la producción”, lo que derivó en la salida de 12 trabajadores efectivos y 17 eventuales.

Según la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el recorte, que combinó despidos directos y contratos temporarios no renovados, representa una reducción del 10% de la dotación total. El sindicato afirmó que la empresa les aseguró que no habrá más cesantías durante 2025 y que la medida “fue necesaria”, aunque señalaron que seguirán de cerca la evolución de la situación.

No obstante, el gremio advirtió que la firma ya reemplazó cerca del 45% de su producción por mercadería importada desde China, y manifestó preocupación por la posibilidad de que la sustitución se profundice y provoque nuevos despidos.

Essen fabrica sus productos en Argentina en un complejo de 20.000 metros cuadrados ubicado en Venado Tuerto.

Desde Essen, en cambio, negaron que la reestructuración esté vinculada con las importaciones y aclararon que la decisión responde a la baja de la demanda. La empresa también afirmó que produce la mayoría de sus artículos en Venado Tuerto y que la identidad de la marca está “fuertemente ligada a la industria nacional”.

“Essen continuará fabricando en el país sus productos emblemáticos, con la calidad y dedicación que la distinguen. Sostenemos nuestro compromiso con el empleo y con la preservación de los puestos de trabajo”, comunicaron. También remarcaron que confían en recuperar los niveles de producción y ventas “en los próximos meses”.

La marca recordó que, a lo largo de sus 45 años, logró adaptarse a distintos contextos económicos manteniendo su apuesta por el diseño y la producción local. Sin embargo, reconocieron que el escenario actual de mayor apertura comercial llevó a diversas empresas a evaluar alternativas, dado que importar resulta hoy más económico que sostener ciertos procesos industriales dentro del país.

En el comunicado emitido tras los despidos, la compañía indicaron que la apertura comercial “permitió a Essen ampliar su capacidad de innovación con productos diseñados en la Argentina pero fabricados en el exterior, donde existe la tecnología necesaria”. Esos artículos se ensamblan en el país, por lo que no se importa “ningún producto terminado”, según aclararon.

La empresa añadió que estos nuevos desarrollos “complementan” la línea principal sin reemplazar la manufactura local. En ese sentido, precisaron que, dentro de los productos importados, el rubro cacerolas, cuya tecnología de fabricación no existe en Argentina, representó en 2025 solo el 1,9% de las ventas totales.

