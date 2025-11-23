De Essen a "Echen": las famosas ollas santafesinas importan de China y despiden trabajadores

La apertura de las importaciones y el descenso del consumo afectó a una de las compañías más conocidas de Argentina, y eso se tradujo en un recorte de personal. La empresa Essen, famosa por lo "indestructible" de sus ollas, emblema de la industria metalúrgica nacional, despidió a 30 trabajadores de su planta de Venado Tuerto, Santa Fe.

La Agencia Noticias Argentinas informó que la compañía empezó a cambiar parte de su fabricación nacional por productos importados desde China, lo que se traduce en este recorte de personal que representa un 10% de plantilla. La empresa está reemplazando aproximadamente el 45% de su producción nacional con componentes que vienen de China.

El avance del acero chino en América Latina: las importaciones ya representan el 40% del mercado regional

Consultado al respecto, Oscar Infante, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Venado Tuerto, declaró: “Ha bajado la producción y los trabajadores lo ven día a día en sus puestos de trabajo”. Sin embargo, desde el gremio denuncian que la compañía usa esta crisis como excusa para reestructurar o directamente achicar la cantidad de empleados.

No es el único problema que enfrenta la UOM en Venado Tuerto, ya que también se producirían despidos en la empresa Corven, otra compañía referente del rubro metalúrgico local, que estaría por anunciar la cesantía de aproximadamente 40 empleados.

2025: la industria metalúrgica cayó 4,6% en octubre

Según el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad en el sector bajó 4,6% en octubre. El sector acumuló un crecimiento de 0,1% en el año, pero la actividad sigue 17,7% por debajo de los niveles máximos logrados dos años atrás, a mediados de 2023.

La contracción se dio en diferentes segmentos:

- Autopartes: -2,5%.

- Bienes de Capital: -3,9%.

- Equipamiento Médico: -3,7%.

- Equipos y Aparatos Eléctricos: -8,6%.

- Fundición: -12,7%.

- Otros Productos de Metal: -2,8%.

Elio Del Re, presidente de ADIMRA, remarcó que “la industria metalúrgica atraviesa un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos, similares a los de un año pésimo como 2024, y con importaciones que crecieron alrededor del 70% interanual”.

Y explicó la postura de su sector: “Necesitamos una política industrial seria, como la que están impulsando numerosos países. Detrás de cada producto que fabricamos hay empleo, consumo local y desarrollo en nuestras comunidades. Si la producción nacional queda fuera de la agenda, todo eso se debilita. Argentina necesita más industria para recuperar dinamismo económico y poner en marcha un sendero de crecimiento sostenido”.

