Furlán, de la UOM: "Hemos perdido 26.000 puestos de trabajo en nuestra actividad"

El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, confirmó que por la política económica del Gobierno del presidente Javier Milei “se perdieron 26 mil puestos”.

“Sufrimos la apertura de la economía, donde cada vez llegan más ‘containers’ con productos terminados desde afuera, y bueno, ahora se le suma la alta tasa de interés, todo un combo perfecto la retracción de la economía”, explicó el sindicalista.

“Son los grupos económicos los que piensan este modelo de ajuste para la Argentina. Javier Milei es un instrumento que, es cierto que es el Presidente que votaron los argentinos, pero no es el que gobierna, no es el que toma las decisiones”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

Importaciones

Además señaló que la actividad “está siendo amenazada por todos los electrodomésticos que está entrando de manera indiscriminada, todo importado de afuera”.

“Cada vez son más los empresarios que suben a un avión, viajan a China y se terminan convirtiendo en importadores para garantizar, en primer lugar, que sus empresas sigan teniendo viabilidad, pero también para maximizar su rentabilidad”, enfatizó.

“No están viajando para bajar precios y ser más competitivos. Se están quedando solamente con los trabajadores para dar respuesta a la logística, pero después todo el mundo viaja y tiene la posibilidad de maximizar rentabilidad en desmedro de todo el entramado productivo de la Argentina”, analizó el gremialista.

"Se han perdido 26 mil puestos de trabajo"

“En los años ’70 teníamos 570.000 trabajadores metalúrgicos, que con la política de Menem, que no era muy distinta a esta apertura indiscriminada de importación y de la economía, nos quedaron apenas 65.000. Después con Néstor y Cristina volvimos a recuperar 250.000, pero hoy ya hemos perdido 26.000 puestos de trabajo en nuestra actividad”, comparó Furlán.