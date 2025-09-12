Sergio Berni: “Si Milei no cambia, la sociedad lo va a echar"

El senador provincial bonaerense Sergio Berni afirmó que si el presidente Javier Milei no cambia el rumbo, “la sociedad lo va a echar”.

“La ciudadanía entendió que Milei está totalmente agotado, que debe cambiar el rumbo y que tiene los días contados, si no lo cambia”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

"Hay alguna duda de que la sociedad no tiene mucha más resistencia para aguantar este yugo que pesa sobre sus espaldas. Tiene mandato hasta 2027, pero hay que ver si la sociedad lo puede seguir soportando”, advirtió.

“Si no cambia la sociedad, lo va a echar. Es lo que estamos viendo, la sociedad está harta, está cansada de todo esto. Ya no tiene más aguante para seguir”, reiteró.

“Modelo económico agotado”

“Cuando el modelo económico está agotado, el candidato es el de menos ", interpretó a días del triunfo del peronismo por 13 puntos en la provincia de Buenos Aires.

“En vez de subordinar la política a las necesidades de la gente, subordinó la política a un modelo económico agotado. Si cree que el problema es de nombres políticos y no entiende que el problema es que está llevando adelante un modelo económico que está asfixiando al país, destruyendo la industria, el trabajo, la salud, la educación, seguramente se va a repetir este resultado”, analizó.

Además sostuvo que en las elecciones bonaerenses se “una victoria táctica en vez de una victoria estratégica”.

“La gran victoria debería ser el 26 de octubre, y esperemos que todos los dirigentes entiendan el valor de la elección del 26 de octubre para poder transformar esta triste realidad que nos está llevando Milei a la Argentina”, afirmó Berni.

Elogios a Kicillof

Además consideró que el gobernador Axel Kicillof “se puso la campaña al hombro”. “Los méritos de Axel fueron más que suficientes. Es dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires por más de 20 puntos. No cualquiera”, resaltó.

“Axel Kicillof se ganó un lugar en la conducción del peronismo y en el futuro del peronismo. Es uno de nuestros candidatos a presidente en el 2027. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que discutir las situaciones tácticas de cómo enfrentar a Milei de cara a cada una de las etapas electorales”, finalizó Berni.