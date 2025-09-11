La UCR rechazó los vetos de Milei: "Tiene rasgos de un presidente encerrado en su dogma ideológico"

El radicalismo anticipó que rechazará en el Congreso los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

UCR

El comunicado de la Unión Cívica Radical (UCR) titulado "Milei rechaza la educación, ignora a las infancias y desprecia el federalismo", sostiene que el presidente “profundiza su aislamiento de la sociedad argentina”.

Además señala que primer mandatario posee "rasgos de un presidente encerrado en su dogma ideológico".

"Anuncia que vetará una iniciativa aprobada por amplia mayoría en el Parlamento, que garantiza una justa distribución de fondos a las provincias y que contó con el consenso de todos los gobernadores", agrega el documento difundido en las redes sociales.

Hospital Garrahan

En el comunicado también se afirma que la ley de emergencia pediátrica "brinda a miles de familias que atraviesan momentos difíciles la posibilidad de contar con un mínimo de certidumbre, y garantiza al personal de salud una recomposición frente a los ingresos perdidos".

"Tal como haremos con la Ley de Financiamiento Universitario, también impulsaremos el rechazo de estos vetos presidenciales", finaliza el documento.