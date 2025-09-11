Universidades: "El ajuste que lleva a cabo Milei es comparable con ´la noche de los bastones largos´"

El exministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó este jueves que el sistema universitario argentino “está viviendo el peor ajuste de la historia” al comparar a las medidas del presidente Javier Milei en esa área con “la noche de los bastones largos”.

“La noche de los bastones largos”

“Los términos del ajuste que lleva a cabo Milei son comparables con la noche de los bastones largos, el momento en el que la dictadura irrumpió en nuestro sistema universitario, agredió a la matriz científico tecnológica, lo que produjo una importante emigración de las mentes más brillantes”, sostuvo el candidato a diputado nacional por Unión por la Patria (UxP).

Así se refirió a la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966) al considerar que “lo mismo está ocurriendo hoy con el desfinanciamiento y el ataque frontal al sistema de las universidades”.

También recordó que el ajuste actual es superior incluso al que realizó el exministro de Economía Ricardo López Murphy en 2001, al que calificó como un “cosquilleo”.

“En términos generales, todos fuimos atacados por el ajuste de Milei. Es un ajuste absolutamente irracional, que implica este repliegue del Estado”, agregó en declaraciones radiales difundidas por NA.

Trotta hizo una convocatoria para que la próxima marcha no sea sólo de profesores y estudiantes “sino de las familias argentinas, porque todos estamos tocados”.

Elecciones bonaerenses

Al hacer referencia a los comicios en la provincia de Buenos Aires, dijo que la victoria de Fuerza Patria fue “un mensaje contundente de las y los bonaerenses a las políticas de Milei” y alertó que el Gobierno tiene “un nivel de crueldad nunca visto antes en democracia”.