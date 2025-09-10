Zago: "Hay una interna feroz, están temblando las redes sociales y hacen temblar un gobierno"

El diputado nacional Oscar Zago aseguró que “hay una interna feroz” y que “está en juego el Gobierno” al analizar la actual coyuntura política.

"Hay en juego un Gobierno"

“Me parece que acá se desató algo interno por falta de experiencia y hay en juego un Gobierno. Cuando hay una interna feroz de esa manera, están temblando las redes sociales y hacen temblar un Gobierno”, sostuvo el legislador del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

“Este armado fue sólo por un ala prácticamente, no es que lo tenga que contar yo, las peleas de algunos sectores que no pudieron entrar en las listas y quedaron muy relegados”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

Además explicó que “el acuerdo con el PRO quedó medio tensionado, entonces se terminan yendo algunos sectores del PRO, incluso dando un paso al costado”.

“Todo eso es una interna y después tenés los grupos de poder en otros sectores, por ejemplo ´las Fuerzas del Suelo, del Cielo´, como se llamen. Y después tenés el otro sector político del jefe de Gabinete (Guillermo Francos) que tiene también un conflicto hacia adentro también”, precisó Zago.

“El hombre que negocia con los gobernadores está fuera de la discusión, entonces cuando va a ver a un gobernador qué le pasa, lo que le pasó a Guillermo Francos. ´No queremos hablar más con ustedes. Para qué voy a hablar con vos, Guillermo, si vos después no me podés cumplir absolutamente nada'”, detalló sobre la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores.

"Está todo roto"

Además consideró que el vínculo con los mandatarios provinciales “está todo roto” porque hace un año y medio que la Nación a las provincias “las viene defraudando”.

Al ser consultado sobre si había una salida política, el diputado respondió: “Siempre hay salida. Pero atento que puede terminar mal. porque todo empieza así, como una crisis chiquita, que mañana es mediana y pasado es grande”.

“Hoy no la veo, la voy a ver cuando el Presidente tome 'el toro por las astas' y verdaderamente haga una convocatoria de gobernadores y él esté al frente, y explique y ponga a los responsables de las áreas, no los responsables del caos", concluyó Zago.