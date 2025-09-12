El Grupo Simpa, representante en Argentina de marcas de motos como KTM, Royal Enfield y Harley-Davidson, cerró ayer jueves 11 de septiembre por la mañana su planta industrial ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires y despidió a 50 operarios.

Este cierre resultó sorpresivo para la dotación de empleados, ya que "hasta el día anterior (el miércoles 10/09) la empresa operó de manera normal y no presentaba nada extraño", así lo mencionó a Perfil el secretario adjunto de La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Walter Piriz. Agregó además que "se enteraron cuando se presentaron este jueves a trabajar, se encontraron con más seguridad de la habitual y personal de recursos humanos que no los dejaban entrar", dijo indignado.

Promediando la mañana, el Ministerio de Trabajo de Campana convocó a las partes para una reunión de emergencia al medio día. Allí los abogados y representantes de recursos humanos de la empresa, les informaron a los delegados que podrían "indemnizar al 50% de los empleados afectados".

Según Piriz, "la empresa nunca presentó un concurso preventivo de quiebra, además es un proceso que lleva tiempo, no se resuelve de un día al otro cerrando la planta".

Además, los empleados despedidos están realizando un acampe en la puerta de la planta, a modo de vigilancia "para que la empresa no realice un vaciamiento".

La empresa sigue operando

La fábrica de Campana se dedicaba al ensamblaje de motos KTM, Husqvarna y CFMoto con kits importados de India, China y Europa, y tenía capacidad para producir cerca de 200 unidades diarias, aunque con apenas un 5% de componentes nacionales.

Pese al cierre, el Grupo Simpa continuará con sus operaciones en la segunda planta que está ubicada en el parque industrial de Pilar, donde se ensamblan motos Royal Enfield y Aprilia con un plantel de 46 empleados.

Además de las oficinas administrativas que se encuentran en San Isidro.

Desde el portal ar.motor1.com, publicaron el comunicado de la empresa, en el cual hacen referencia al conflicto.

"Los colaboradores afectados por la medida recibirán la indemnización correspondiente conforme a la ley y capacitaciones para facilitar su pronta reinserción laboral. Grupo Simpa reafirma su compromiso con la industria local, la calidad de sus productos y la sostenibilidad de sus planes de desarrollo en Argentina, en línea con los más altos estándares de eficiencia y calidad".

El Grupo Simpa, uno de los principales jugadores del mercado de motos en Argentina, representa a más de 15 marcas internacionales, entre ellas Piaggio, Vespa, Moto Guzzi, MV Agusta, Can-Am y Husqvarna.

