Eduardo Fernández sobre las pymes: "El futuro es sombrío, el crédito hoy está totalmente descartado"

El directivo de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APyME), Eduardo Fernández, advirtió que “el futuro es sombrío” para el sector productivo argentino ante la actual coyuntura económica.

“Los números son tremendos”

“El futuro es sombrío. El crédito, que era uno de los motores del mercado interno, hoy está totalmente descartado tanto para consumo como para financiamiento de las empresas”, sostuvo el empresario

“Los números son tremendos: al inicio de agosto el encaje total era del 30% y el de bonos del 9%. Vamos a cerrar el mes con 53,5% y 18,5%, respectivamente. Esto significa tasas reales imposibles de afrontar”, agregó en diálogo con Radio Rivadavia difundidas por NA.

“No solo es difícil sostener la producción, sino que ahora tenemos un sistema financiero restrictivo que busca salvarse a sí mismo, pero asfixia al aparato productivo”, recalcó Fernández.

“Hoy el país está destruyendo empleo”

El directivo señaló que “la movilidad laboral va a ser hacia la baja” y que “las pymes están en una situación límite: no quieren despedir, pero no pueden sostener sus plantillas”.

“Además, detrás del cierre de cada empresa hay historias familiares y economías regionales que desaparecen”, sostuvo Fernández.

Por último anticipó que esta situación podría terminar en una crisis parecida a la de 2001.“Cuando se sinceren las cifras y se mida la economía real, vamos a encontrar un desastre comparable al de aquella época. Hoy el país está destruyendo empleo y cerrando empresas que tardaron décadas en consolidarse”, finalizó.