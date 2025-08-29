Reconocido diseñador de moda sobre el fenómeno Shein: “Es una estafa, la calidad es fatal”

El reconocido diseñador de moda César Juricich criticó con dureza el fenómeno de las plataformas de moda rápida como Shein al afirmar que es “una estafa” y que “la calidad es fatal”.

Además señaló que la llegada de este tipo de aplicaciones “afectó muchísimo y que se ve todo perjudicado”.

“Si bien estamos pasando por un momento bastante álgido en lo que es la economía argentina y se ha como intensificado muchísimo, en lo que es el consumo de indumentaria y de accesorios en todo lo que es ropa, calzado, marroquinería, accesorios, esto perjudica más todavía”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

“La calidad es muy mala”

“Uno tiene acceso directo y muy rápido con una entrega superrápida y puerta a puerta. Ni siquiera la tenés que pasar a retirar por algún lado. Si bien la calidad es muy mala, porque es malísima, porque te proponen algo que parece divino en la imagen con una calidad espectacular, y cuando lo recibís, realmente es malo”, explicó.

Y luego precisó que “lo peor de todo es que la tabla de talles no la respetan”. “Entonces vos comprás una prenda pensando que las medidas que ellos te pasan, vos te tomás con 1 centímetro en tu casa, separación de busto, altura de busto, cintura, espalda, largo de brazo, y cuando lo recibís, no te entra o es enorme”, cuestionó.

“Es una estafa”

Juricich la calificó como “una estafa” y luego ejemplificó: “Sabés la cantidad de gente que yo conozco de mi entorno, amigos, familiares que han comprado y han recibido cualquier cosa”.

El diseñador aseguró que “la calidad es fatal” y que “lo peor de todo esto” además “de que perjudica comercialmente a la industria nacional” es “el hecho de lo que es la toxicidad ambiental”.

“Los materiales que están usando son totalmente tóxicos, porque no estás hablando de fibras naturales, es todo sintético, pero sintético ni siquiera con control de calidad”, advirtió.

Por último consideró que “es delirante la diferencia de precios” y “es imposible” competir con esa empresas “porque un metro de tela a mí me cuesta más caro que una prenda terminada comprada afuera en una plataforma de estas”.