Una encuesta revela que la imagen de Milei cayó casi 10 puntos en las últimas semanas

Una encuesta de Trespuntozero revela que la imagen del presidente Javier Milei cayó 10 puntos en las últimas semanas.

Encuesta

La directora de la consultora Shila Vilker expresó que "las últimas seis semanas fueron semanas difíciles para el presidente" y que "a partir de julio a esta parte ha sido una recta descendente".

"En junio tenía 50, el 48 en julio; a fines de agosto, principios de agosto, 46; después 44, después 42, y ahora pos caso Spagnuolo 39,9", agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

"Pero ya arrancando con 3. Empieza a ser otra escena porque es una pérdida de prácticamente 10 puntos de aprobación de gestión, también de aprobación de imagen personal", detalló.

La mirada positiva sobre Milei supo tener picos de más del 50% para el gobierno y ahora se encuentra en un marcado descenso.

"Es cierto que hay una mejora en la imagen de Kicillof, hay una mejora en la imagen de Cristina, pero no es que hay una capitalización automática. Básicamente no capitaliza nadie", analizó Vilker.

"Yo creo que es gente que está atravesando un proceso de desilusión sin recambios de liderazgos a la vista", enfatizó.

Ausentismo

"El tema del ausentismo es el gran tema de estas elecciones. Hasta ahora en casi todas, excepto en algún caso particular, lo que domina las elecciones en el 2025 es el ausentismo", aseguró.

Y luego continuó en su análisis: "Es probable que haya baja participación. No sabemos en qué medida".

Imagen de Kicillof

El estudio coloca a Kicillof con una imagen positiva de 43,8% (entre buena y muy buena) y una negativa de 51,1% (entre mala y muy mala), según publicó NA.

La encuesta muestra que el mandatario bonaerense es el dirigente mejor posicionado del país, y justo detrás suyo se ubica la ex presidenta Cristina Kirchner, con 41,8% de positiva y 55,8% de negativa.

En el tercer puesto aparece Milei, con una imagen positiva de 39,8% y una negativa total de 58,5%.

Después se ubica la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con 38,8% de positiva y 58% de negativa.