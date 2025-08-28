Germán Martínez: “Mientras el pueblo argentino hace un gran esfuerzo, estos están choreando”

El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, aseguró que “mientras el pueblo argentino hace un gran esfuerzo, estos están choreando” al cuestionar a la administración del presidente Javier Milei.

“No lo veo a Milei en temas concretos, y entonces uno se pregunta quién está en la gestión", criticó el legislador al tiempo que sostuvo que existe “una crisis muy fuerte de confianza hacia el Gobierno”.

“La Vicepresidenta está peleada con el Presidente, tampoco está en este tema de la gestión. El jefe de Gabinete ayer (en su informe en Diputados) dio toda la sensación de que está en bolas con la gestión. Entonces ¿quién está en la gestión?” se preguntó.

Así consideró que quienes cumplen con esas tareas son el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo “con el negocio financiero y la timba, el aparato represivo de (Patricia) Bullrich y algunas cosas que puede agregar la AUH y la Tarjeta Alimentar de Desarrollo Social, y no hay más, pará de contar”.

“Esto es lo grave, porque cuando uno habla con cualquier argentino que tiene problemas con su pyme, su industria o su comercio, o que no le alcanza el sueldo, y necesitan respuestas”, agregó en declaraciones a Radio 10 difundidas por NA.

“Si el Gobierno cree que la crisis ya pasó se equivoca, porque hay una dinámica de este tema que no la maneja nadie, ni ellos ni nosotros, que es la gente, es lo que opinan los argentinos de todo esto, y la realidad es que mientras el pueblo argentino hace un gran esfuerzo estos están choreando’”, analizó el diputado santafesino.

“Guarda con pensar que esto fue un episodio más, esta es una crisis muy fuerte de confianza en Milei, en su hermana y en La Libertad Avanza y estas cosas pueden ser muy graves para la Argentina”, concluyó Martínez.