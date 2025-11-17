La actividad metalúrgica tuvo un leve repunte mensual pero sigue por debajo de 2024

La actividad metalúrgica en octubre registró una caída interanual de -4,6% y un aumento de 0,3% con respecto al mes anterior, de acuerdo con el informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

De esta manera, el sector acumula un crecimiento de 0,1% durante en los primeros 10 meses de este año, en la comparación contra el mismo período del 2024.

“Octubre profundizó el cuadro de caída generalizada en la actividad metalúrgica. La mayoría de los sectores continúa con variaciones interanuales negativas y sin señales claras de un cambio de tendencia”, señaló la entidad.

Por otro lado, la utilización de la capacidad instalada (UCI) registró una caída de 6,0 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mismo mes del año previo. “De esta manera, se encuentra en uno de los valores más bajos en términos históricos”, señala el reporte.

En cuanto al nivel de empleo, hubo caídas de -2,9% interanual y de -0,1% mensual.

Análisis sectorial

Los sectores de Maquinaria Agrícola (-0,8%) y Carrocerías y Remolques (+2,6%), que habían liderado el repunte del primer semestre, volvieron a mostrar en octubre señales de moderación. “En maquinaria agrícola, el sector continúa atravesando un ciclo de debilitamiento”.

Por su parte, Carrocerías y Remolques logró sostener un registro positivo, pero mantiene una tendencia de desaceleración respecto a los máximos alcanzados a mediados de año, describe el reporte.

“Por el lado de los sectores más rezagados, Autopartes (-2,5%), Fundición (-12,7%) y Bienes de Capital (-3,9%) persistieron en terreno negativo, consolidando un escenario de marcada fragilidad sin indicios de recuperación en el corto plazo. Estos rubros se sostienen como los principales focos de contracción dentro del entramado metalúrgico”, según ADIMRA.

El resto de los segmentos también mostró resultados desfavorables: Otros Productos de Metal (-2,8%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-8,6%) y Equipamiento Médico (-3,7%) prolongaron la tendencia negativa que se intensificó hacia fines del tercer trimestre.

Con respecto a las expectativas, el 67,4% de las empresas indicaron esperar que su nivel de producción se mantenga sin cambios o disminuya.

Según ADIMRA, “las expectativas vinculadas al empleo también se mantienen débiles, con un creciente número de empresas que anticipan posibles ajustes en su dotación de personal. En este sentido, el 83,3% de las firmas no esperan modificaciones en su plantilla o esperan disminuirla”.