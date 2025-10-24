Ramiro Tosi sobre la actividad económica: “Vamos a enfrentar una recesión relativamente corta y suave”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, habló con Canal E y realizó un balance de los principales indicadores en materia financiera y anticipó cómo puede reaccionar el mercado a partir del lunes.

Ramiro Tosi destacó que los últimos datos de actividad económica mostraron una leve mejora. “Esta semana conocimos el de agosto, que dio una pequeña sorpresa positiva para el Gobierno, porque después de tres meses que venía cayendo en forma mensual, en agosto dio una pequeña suba del 0,3% que muy probablemente no la vamos a volver a ver en el mes de septiembre, que fue el más afectado por toda la volatilidad del dólar”, señaló.

El crecimiento económico no será el esperado por el Gobierno

Asimismo, advirtió que, “vamos a enfrentar una recesión relativamente corta y suave, porque vamos a terminar con dos trimestres consecutivos de caída del PBI, el segundo y el tercero de 2025, pero a lo largo de todo el año la economía va a llegar con un crecimiento que va a estar más bajo de lo que proyectaba el propio Gobierno, el FMI, más cerca del 4%, 4,2%”.

Sobre el consumo, Tosi comentó que, “los datos de agosto no fueron tan positivos, en general siguen estando debajo de los niveles de 2024, o sea que por ese lado no hay cambios significativos”.

Cuál es el balance de la balanza comercial

A su vez, remarcó que la balanza comercial mostró resultados favorables, impulsados por el sector energético. “Conocimos los datos del resultado de la balanza comercial del mes de septiembre, que lo que te muestran es, nuevamente hay un superávit bastante significativo para lo que es el mes, 921 millones de dólares”, explicó.

“En el acumulado del año lo interesante es que tenés un superávit de 6.000 millones, es casi un tercio menos del año pasado, y te diría, casi el 95% de ese superávit lo explica uno de los sectores que además es más dinámico en actividad, que es el sector petrolero”, agregó el economista.

En esa línea, resaltó que, “la energía, el superávit energético a lo largo de este año, ya casi te explica el 90%, lo cual va ganando cada vez más participación en el complejo exportador argentino”.