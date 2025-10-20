La actividad del sector metalúrgico registró una caída interanual del 5,5% en septiembre. Además, alcanzó una variación del -1,1% en relación a agosto de este 2025. De esta manera, alcanza un acumulado del 0,7% en lo que va del corriente año, mostrando signos de estancamiento con niveles del 18% por debajo de sus máximos históricos, según un relevamiento realizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Según el último informe realizado por el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA, la utilización de la capacidad instalada (UCI) registró una caída de 5,6% con respecto a septiembre del año anterior, continuando así con una pendiente decreciente que alcanza uno de los valores más bajos en términos históricos llegando a 44,5% similares a marzo-junio del 2020 en plena pandemia.

Cómo evolucionó la producción metalúrgica por sectores en septiembre 2025

En la evaluación a nivel sectorial se detectó que Maquinaria Agrícola (-4,8%), venía liderando el crecimiento desde comienzos de año pero continuó con una desaceleración significativa con la caída que se profundizó respecto a agosto, confirmando el cambio de tendencia iniciado el mes anterior.

Por otro lado, Carrocerías y Remolques (5,4%), es el único sector con índices positivos.

Entre otras caídas se encuentran Autopartes (-10,8%), Fundición (-9,7%) y Bienes de Capital (-3,1%), consolidando un escenario complejo y sin señales de recuperación. Estos rubros continúan siendo los principales focos de debilidad dentro del entramado metalúrgico. Se suman a la lista Otros Productos de Metal (-1,5%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-9,3%) y Equipamiento Médico (-2%) interrumpieron la estabilidad que habían mostrado en meses previos y volvieron a terreno negativo.

En síntesis, septiembre mostró una contracción generalizada de la actividad metalúrgica, con descensos en la mayoría de los sectores y una pérdida sostenida de impulso respecto a la primera mitad del año.

Panorama de los metalúrgicos para los próximos meses

Según el informe de ADIMRA, el 74,4% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, en niveles casi idénticos a un año muy malo como fue 2024, lo que refleja la parálisis de la actividad y la imposibilidad de recuperar la base en donde estábamos parados lo que nos pone en una situación compleja”.

Por otro lado, enfatizó: “Necesitamos que la producción argentina se vuelva a tener en cuenta, porque sino afectará los niveles de empleo. Argentina necesita de más industria para consolidar un crecimiento sostenido con todos los sectores trabajando en conjunto”, dijó el presidente de ADIMRA.

El análisis por región

En septiembre, Santa Fe (-3,5%) volvió a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento en términos interanuales, mostrando una marcada desaceleración en su desempeño.

Por su parte, Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también registraron retrocesos, revirtiendo los avances parciales alcanzados en el primer semestre. Córdoba profundizó la caída tras haber retornado a terreno negativo en julio, mientras que Mendoza y Entre Ríos confirmaron la fragilidad de su recuperación.

Por su parte, Buenos Aires (-6,2%) continuó mostrando el desempeño más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, sin señales de estabilización en su nivel de producción.

El nivel de empleo que aportan las empresas del sector registra una caída en términos interanuales de -3,2% y con respecto a agosto -0,3%.

Importaciones del sector metalúrgico y su impacto

En agosto (último dato disponible), las importaciones de productos metalúrgicos totalizaron 2.281 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 28,4% en dólares y un incremento de 55,4% en toneladas.

En términos mensuales, las compras al exterior continúan creciendo a una tasa promedio del 4,8%, tomando como base junio de 2024, cuando se registró el nivel más bajo.

Por otro lado, las exportaciones de bienes metalúrgicos alcanzaron un total de 445 millones de dólares, lo que implica una caída del 6,2% con respecto al mismo mes del año previo.

GZ / lr