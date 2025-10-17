La industria forestal argentina fue reconocida por la ONU: a qué se debe el reconocimiento

La directora ejecutiva de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), Claudia Peirano, habló con Canal E y celebró el reconocimiento técnico mundial otorgado por la FAO, organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, al sistema de certificación de competencias laborales del sector forestal argentino.

El premio llega en el marco del 80 aniversario de la FAO, que lanzó una convocatoria para distinguir proyectos que contribuyen a la sostenibilidad del sector agroalimentario a nivel global. “Dentro del sector forestal se presentaron alrededor de 360 proyectos de todo el mundo, y el de AFOA fue reconocido”, explicó Claudia Peirano.

El rol del trabajo en el sector productivo

El sistema, que ya lleva 20 años de aplicación, se originó junto al entonces ministerio de Trabajo. “Lo que hace es dar vuelta todo lo que es el sistema de formación continua para el trabajo, y en vez de basar el conocimiento en los docentes, lo basa en el sector productivo”, señaló. Según detalló, el modelo establece normas de buenas prácticas y evalúa a los trabajadores para reconocer su experiencia, generando circuitos de formación compensatoria cuando es necesario.

“Nosotros empezamos hace 20 años siendo el sector laboral con mayores riesgos laborales del país, con alrededor de 200 accidentes por cada 1.000 trabajadores”, recordó Peirano. Hoy, gracias al trabajo sostenido, “estamos en el promedio agrícola o menos, con un proceso muy importante de gestionar todo lo que es la formación, la seguridad y los espacios seguros de trabajo de una manera muy sistemática”.

Cuál fue el reconocimiento de la ONU

Luego, manifestó que el reconocimiento de la FAO apunta justamente a ese avance: “Es un sistema replicable que involucra a los propios actores del sector y permite incorporar buenas prácticas en los espacios laborales”.

La entrevistada comentó que el sistema incluye 19 normas laborales, entre ellas una especialmente significativa: “La de monitoreador de biodiversidad, que se hizo con referentes de los pueblos guaraníes en Misiones, donde hubo una transferencia de sus conocimientos ancestrales a la norma que se realizó”.

El modelo se implementa en conjunto con UATRE y en diálogo con agentes de extensión de la Dirección de Desarrollo Foresto Industrial. “Se hacen evaluaciones en comunidades de Patagonia Norte, Patagonia Andina y Jujuy, donde algunos son trabajadores, pero muchos son gente de comunidad”, explicó.