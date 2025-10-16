Emprendimiento, innovación, industria nacional y superación

Contanos ¿cómo comenzaste con esta actividad?

Yo trabajaba en relación de dependencia y quería hacer algo más, pero no tenía tiempo, hasta que en 2016 comencé a pensar en la idea de fabricar los Conjuntos para nado de Sirenas, ya que mi hija tenía cuatro años cuando me dijo... mamá quiero ser SIRENA y ahí comenzó todo. Investigué cómo lograr hacer el producto y en el mientras tanto aprendí mucho sobre propiedad industrial, tanto que hoy también soy agente de la P.I.

¿Cuáles son los productos que comercializan?

Fabricamos, desde 2017, conjuntos de Sirenas y Tritónes para nado en la marca VALENITA® y otros productos para niños. Y luego de varios años siendo Pioneros en la Argentina, los adultos nos comenzaron a solicitar el mismo producto pero más deportivo para practicar mermaiding (nado de Sirenas) y así, con toda la experiencia y trayectoria, se me hizo más fácil crear la marca de adultos MERMAID PARADISE®.

El desarrollo de Mermaid Paradise® representó un gran reto, pero gracias a la colaboración con profesionales idóneos, y el trayecto recorrido con VALENITA® pudimos crear una monoaleta argentina de caucho natural con propiedades únicas, para practicar Natación, Freediving, Mermaiding y Mermaid Swimming®, siendo Pioneros una vez más. Hoy los adultos pueden adquirir una MONOALETA en Argentina sin pagar envíos internacionales, ni esperar meses ya que enviamos en el acto a todo el país y estoy orgullosa de haberlo logrado y que la gente reconozca nuestras marcas.

¡Es hermoso recibir los mensajes de los padres que cumplen el sueño de sus peques!

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me gustaría seguir cumpliendo los sueños de los más pequeños. En diciembre se cumplen 9 navidades en dónde soy UNA ESPECIE DE PAPÁ NOEL y nuestros productos llegan a cada rincón del país… es superlindo y quiero que esa magia siga vigente. También que el MERMAID SWIMMING® y la natación con monoaleta sea más conocida por los beneficios que da a nivel deportivo y que los nadadores conozcan el nado con MONOALETA que es hermoso, yo lo práctico y aparte a pedido de varios seguidores estoy dando clases una vez a la semana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me estoy enterando de esta actividad y productos en este momento…

En Argentina soy la única fabricante ya que he protegido cada modelo, diseño industrial y también supere una patente de monoaleta con un modelo de utilidad en Argentina. Hoy si es un poco complicado con la apertura de las importaciones, pero nuestros productos no se compran con los importados ya que son de excelente calidad y eso se nota. Seguimos apostando a fabricar y tenemos local a la calle en Av Córdoba 4490, Caba.

¿Qué otros planes tenés?

Hoy estudio derecho y soy Agente de la propiedad industrial, por eso me gustaría a futuro estar más tranquila y dedicarme a ayudar a emprendedores con todos mis conocimientos a que logren y concreten sus sueños, ideas e invenciones. Y que mis marcas crezcan aún más con o sin mí.

¿Cómo se pueden conocer las novedades de las marcas?

Nos encuentran en las redes sociales, ahí compartimos todo sobre Valenita®, Mermaid Paradise®, mermaid swimming y mucho más.

En base s tu experiencia, ¿qué recomendarías a quienes no se animan a dar un primer paso?

¡Anímense a apostar por sus ideas! Si algo no sale como esperaban, no bajes los brazos... cada intento es un paso hacia algo extraordinario.

Instagram:

@JUGACONVALENITA

@MERMAIDPARADISE.ARG

www.valenita.com.ar