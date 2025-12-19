Construcción en madera: por qué será clave en 2026 para hoteles, viviendas y educación

Una técnica tradicional que vuelve a escena

En los últimos años, la construcción en madera y en seco ganó protagonismo en proyectos turísticos, comerciales y educativos impulsada por su eficiencia energética, tiempos de obra más cortos y una demanda creciente de arquitectura sustentable. En este contexto, el sistema wood frame y los entramados de alta prestación comenzaron a consolidarse como alternativas técnicas competitivas frente a los métodos tradicionales.

Para entender mejor este fenómeno, desde Perfil consultamos al arquitecto Gonzalo Campos y al ingeniero Eduardo Serantes, del estudio Yojo Arquitectura, especialistas en sistemas en seco aplicados a desarrollos de mediana escala. Campos explica: “Aunque en Argentina el ladrillo suele asociarse a la “casa para toda la vida”, la evidencia histórica muestra una paradoja interesante: algunas de las construcciones más antiguas y perdurables del mundo se levantaron en madera”. Serantes aporta la mirada estructural: “Cuando el sistema está bien diseñado, la madera ofrece estabilidad, previsibilidad y eficiencia. Eso es clave en hoteles, centros educativos y desarrollos comerciales.”

La construcción en seco gana terreno

El crecimiento reciente de la construcción en madera se explica, en parte, por su capacidad de acortar tiempos críticos de obra y mejorar el desempeño térmico del edificio. Esto resulta especialmente relevante en programas como cabañas, hoteles boutique, ampliaciones rápidas o equipamientos educativos, donde la estacionalidad o la demanda operativa imponen cronogramas acotados. “La obra en seco habilita una planificación mucho más precisa”, señalan desde Yojo Arquitectura. “Los desvíos de plazo se reducen, y eso para el sector turístico o educativo puede definir la rentabilidad de una temporada o de un ciclo lectivo.”

El enfoque, que en países como Canadá, Estados Unidos y Escandinavia ya se volvió estándar, empieza a consolidarse en Argentina con estudios que adoptan metodologías de control técnico y diseño orientado a la eficiencia.

Eficiencia energética y operación más rentable

La eficiencia energética se transformó en una variable central dentro de la arquitectura sustentable aplicada a hoteles, viviendas y centros educativos. Los sistemas en seco permiten generar envolventes con niveles de aislación significativamente superiores, reduciendo la demanda de climatización en verano e invierno.

Serantes explica que en Yojo Arquitectura trabajan bajo el supuesto de que abrir antes y operar mejor forma parte del retorno de la inversión: “Si un edificio puede abrirse a los 6 eses de iniciada la obra y consume menos energía desde el primer día, ese impacto económico se ve rápido.” En hoteles, cabañas, centros de bienestar y escuelas —donde los costos de climatización representan un porcentaje importante del gasto operativo— esta diferencia puede modificar la ecuación económica del proyecto.

Un menor impacto ambiental como estándar

A la velocidad y la eficiencia se suma el aspecto ambiental. La madera es un recurso renovable que actúa como sumidero natural de carbono. Además, la obra en seco genera menos residuos y reduce el consumo energético durante la ejecución, dos puntos claves para proyectos turísticos y educativos que incorporan criterios de sustentabilidad en su funcionamiento cotidiano. “La sustentabilidad ya no se piensa como una estética o un discurso”, dice Campos. “Es una condición técnica: edificios más livianos, más eficientes y con menor impacto desde su construcción hasta su mantenimiento.”

Un cambio de paradigma que ya llegó

Más que una tendencia de construcción, la madera aparece como una respuesta técnica a un escenario que cambia rápido: plazos más cortos, costos energéticos más altos y usuarios que esperan edificios más eficientes y mejor pensados para su operación real. Para los socios de Yojo Arquitectura, el rumbo es claro: “La discusión ya no es ladrillo o madera, sino qué sistema ofrece mejor desempeño, mejor control y mejores resultados en el tiempo.”

En un mercado donde abrir antes, consumir menos y operar mejor define la competitividad, la construcción en madera empieza a ocupar un lugar central en la arquitectura que viene.

Para contactar al estudio:

Web: www.yojoarquitectura.com.ar

Whatsapp: +54 9 11 6167-2324

Correo: [email protected]