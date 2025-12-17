Fernando Saldivia: innovación y tecnología al servicio de la odontología

Fernando Saldivia es odontólogo, graduado en la Universidad Católica de La Plata en 2010. Actualmente se especializa en odontología digital, implantología y rehabilitación oral. Su práctica profesional se caracteriza por una fuerte impronta tecnológica, orientada a optimizar la experiencia del paciente y elevar la calidad de los tratamientos.

Desde hace más de diez años, su consultorio viene realizando inversiones sostenidas en equipamiento de última generación, con el objetivo de mantenerse a la vanguardia de la odontología moderna. En ese camino, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas permitió mejorar la precisión diagnóstica y reducir notablemente los tiempos de tratamiento.

En la actualidad el consultorio cuenta con escáneres intraorales, fresadoras e impresoras 3D; tecnologías que permiten trabajar con mayor exactitud, reducir los márgenes de error y acortar los plazos de entrega de prótesis y rehabilitaciones. Este enfoque no solo mejora los resultados clínicos, sino que también ofrece a los pacientes una experiencia más cómoda, previsible y eficiente.

La apuesta por la innovación constante posiciona a Fernando Saldivia como un referente en odontología digital en Tierra del Fuego; combinando formación académica, experiencia clínica y tecnología de avanzada para ofrecer tratamientos personalizados y de alta calidad.

Datos de contacto:

Instagram: https://www.instagram.com/dr.fernandosaldivia/

WhatsApp Consultorio: +54 2964 - 614548