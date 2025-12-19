Psicología: una práctica clínica integrativa al servicio de la singularidad del paciente

¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?
Mis inicios en la psicología se dieron a partir de un proceso de orientación vocacional, una noche de miércoles que terminó marcando un antes y un después. Si bien aún no había finalizado el secundario, ese momento fue decisivo: entre muchas dudas apareció una certeza clara y decidí adentrarme en esta carrera. Comencé el CBC en 2019 con una premisa simple —“si me va bien, seguimos”— y el recorrido fue confirmando la elección.
¿Cómo sigue la historia…?
En 2023 comencé a aplicar activamente la práctica profesional. Me desempeñé como acompañante terapéutico en Espacio Épica, trabajando con pacientes afectados por Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y participando en procesos de exposición. En paralelo, combiné psicología y deporte como tallerista en el programa Envión y en la comunidad terapéutica ALIWEN, orientada a personas con consumo problemático de sustancias. Luego de recibirme, me incorporé al equipo ETAA (Equipo de Trastornos de Ansiedad Argentina), cambié de rol dentro de Épica —pasando de acompañante a terapeuta— y comencé mi práctica clínica en el ámbito privado.
¿Concretamente en qué consisten tus intervenciones para cada especialidad?
• Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC): formo parte del equipo interdisciplinario de Espacio Épica, pionero en conceptualizar el TOC desde coordenadas neuroafirmativas. Brindo terapia especializada tanto en este espacio como en mi consulta privada.
• Psicología Deportiva: trabajo en la aplicación de la psicología al deporte desde la clínica individual y el abordaje grupal, interviniendo en motivación, concentración, liderazgo, comunicación y ansiedad pre y post competencia. Actualmente curso una Maestría en Psicología Aplicada al Deporte en la UAI.
• Trastornos de Ansiedad y otras problemáticas clínicas: desde ETAA y desde mi práctica privada abordo distintos cuadros de ansiedad y problemáticas clínicas de diversa índole.
• Orientación Vocacional: realizo procesos orientativos para adolescentes y adultos con dudas respecto a sus intereses educativos y laborales.
¿Qué te diferencia como profesional?
Mi práctica clínica se basa en un enfoque integrativo, que prioriza una comprensión amplia y singular de cada paciente. Esto implica no reducir los padecimientos a una única teoría o técnica, sino articular distintas corrientes psicológicas para construir una lectura más compleja del malestar. El enfoque integrativo permite adaptar el tratamiento a la historia, el contexto y las necesidades específicas de cada persona, favoreciendo intervenciones más flexibles, humanas y ajustadas a la realidad clínica. Esta mirada evita respuestas estandarizadas y promueve procesos terapéuticos más personalizados y sostenidos en el tiempo.
¿Qué expectativas tenés en lo profesional?
Actualmente me encuentro cursando una Maestría en Psicología Aplicada al Deporte y enriqueciendo mis conocimientos de manera constante mediante cursos y especializaciones. Mis proyectos a mediano y largo plazo apuntan a la profundización y consolidación en estos ámbitos de la psicología, con el objetivo de convertirme en un referente. Asimismo, proyecto la creación de artículos científicos y libros de divulgación, orientados a fortalecer la producción de contenido y la psicoeducación de la población general. Confío y creo en la posibilidad de ser un referente en esta hermosa disciplina.
Lic. Nicolás Rinaldi Gallini
Atención clínica presencial y online
Mail: [email protected]
Instagram: @lic.nicorg
Web: https://linktr.ee/lic.nicorg
WhatsApp / Teléfono: +54 9 1122626543