Janet Manrique: Una vocación construida desde la cercanía y la empatía

Janet Manrique, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Mis primeros pasos en la profesión comenzaron en San Juan, donde trabajé en clubes de verano apenas me recibí de médica. Fue mi primer contacto real con las familias y con la pediatría en su forma más cercana; allí entendí cuánto de esta profesión depende de la entrega, la escucha y el tiempo que dedicamos a cada niño.

Luego ingresé a la Residencia de Pediatría en el Hospital Militar Central, en CABA. Fueron cuatro años muy intensos, llenos de aprendizajes, guardias interminables y momentos que dejaron huellas profundas. Esa etapa me enseñó que la medicina no se ejerce solo con conocimiento, sino también con empatía y humanidad.

Más adelante me subespecialicé en reumatología pediátrica en el Hospital Garrahan. Fue un mundo distinto, donde tuve la suerte de formarme rodeada de un equipo excepcional. Ese acompañamiento hizo el camino más liviano y reafirmó mi deseo de dedicarme a los niños y a sus familias en momentos de mucha vulnerabilidad.

¿Cuáles son los servicios que brindas a tus pacientes?

En la actualidad realizo guardias de pediatría en urgencias e internación, espacios donde la adrenalina convive con las emociones más sinceras. Cada día requiere presencia, sensibilidad y decisiones rápidas, pero siempre con el foco en aliviar, acompañar y contener.

¿Qué proyectos tienes por delante?

A mediano plazo me gustaría ayudar a visibilizar el rol del pediatra y del reumatólogo pediátrico, mostrar cuánto podemos aportar y los desafíos que asumimos dentro del sistema de salud. Creo que aún hay mucho por comunicar y por acercarle a la comunidad.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Siento que lo que puede diferenciar mi trabajo es la mirada integral: escuchar sin apuro, explicar con claridad y trabajar en equipo. La medicina pediátrica es profundamente colectiva.

Si volvieras a empezar, ¿qué harías diferente?

Si empezara de nuevo sería más paciente conmigo misma. Entendería que cada etapa tiene su tiempo y que formarse como médica es un camino largo que se transita con dedicación, pero también con mucha sensibilidad hacia uno mismo.

Datos de contacto:

Instagram: reumatologa.pediatrica

Mail: [email protected]