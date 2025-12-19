Cómo abordar el trauma de manera directa, profunda y eficaz

María Cristina, contanos un poco acerca de vos, de tu profesión y actual actividad…

Soy psicóloga, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Mi formación inicial estuvo centrada en el psicoanálisis, disciplina en la que realicé una especialización y con la que trabajé durante varios años, profundizando especialmente en los aportes de Freud y Lacan. Más adelante integré recursos de la terapia cognitivo-conductual, ampliando mi marco de comprensión clínica.

¿Cómo llegaste al modelo EMDR y en qué consiste concretamente?

Con el tiempo, y atravesada también por procesos personales que me llevaron a revisar mi forma de trabajar, llegué al modelo EMDR.

EMDR significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimiento Ocular), un enfoque psicoterapéutico basado en el procesamiento adaptativo de la información. Este modelo entiende que cuando una experiencia es demasiado intensa, el sistema queda “atascado” y la memoria no se integra adecuadamente, generando síntomas, malestar y reacciones automáticas que persisten en el tiempo.

Encontré en EMDR una manera más directa, profunda y eficaz de abordar el trauma, y hoy es el enfoque que más representa mi práctica clínica. Soy terapeuta EMDR y en los últimos años me he dedicado casi exclusivamente al trabajo con trauma y experiencias adversas.

Tu experiencia te llevó a esta práctica y te dio la posibilidad de descubrir su efectividad…

Mi recorrido profesional siempre estuvo vinculado a contextos de alta complejidad: trabajé en comunidades terapéuticas de adicciones, en ámbitos hospitalarios y actualmente me desempeño como psicóloga en un Centro de Contención Penal Juvenil, acompañando a adolescentes en conflicto con la ley penal.

Ese contacto cotidiano con historias difíciles moldeó mi sensibilidad clínica y reforzó mi convicción de que el trauma no define a una persona; lo que define es la posibilidad de procesarlo y transformarlo.

¿Cuál es tu mayor deseo en lo profesional?

Hoy integro mi formación en psicoanálisis, mis bases cognitivas y mi práctica en EMDR para ofrecer un acompañamiento serio, humano y respetuoso de los tiempos internos de cada paciente. Mi objetivo es facilitar procesos terapéuticos donde la persona pueda recuperar estabilidad, sentido y libertad frente a su propia historia.

María Cristina Baiardi

Mail: [email protected]

Ig: psicologaemdr.cristinabaiardi

Cel: 1159125565