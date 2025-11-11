Contraste en la actividad económica de octubre: crisis automotriz y un respiro para el comercio minorista

Octubre de 2025 presentó un panorama económico mixto, según los "Primeros Indicadores de Actividad" analizados en el reciente estudio de la Fundación Innovación con Inclusión, que destacó que cuatro de los siete indicadores monitoreados mostraron una variación positiva respecto al mes anterior.

La principal novedad del mes fue el repunte del comercio minorista, que mostró una mejora del +2,8% en la medición mensual desestacionalizada (m/m s.e.). Otro impulsor fue el sector de la construcción, específicamente en la demanda de insumos básicos, con los despachos de cemento, que crecieron un sólido 5,5% respecto a septiembre. Al descontar el efecto estacional, el crecimiento se ubicó en el +5,1%.

Sin embargo, el informe señala que la actividad general sigue marcada por la dificultad, especialmente al ajustar los datos por estacionalidad. "Al descontar el efecto estacional, observamos que casi todos los indicadores analizados evidencian variaciones mensuales negativas".

Según el estudio, que rastrea datos provistos por cámaras sectoriales clave como ACARA, ADEFA, CAME y Construya, el sector automotriz fue el más golpeado en la comparación mensual.

Las ventas de autos cayeron fuertemente: un 17,4% respecto a septiembre. Esta tendencia se confirma en la medición desestacionalizada para las ventas a concesionarios, que registraron una caída del 14,5%. "Básicamente el sector automotriz tuvo un mes difícil, con caídas en todos sus indicadores", resume el informe.

En la construcción, el panorama es "dividido". Mientras el cemento mostró crecimiento, el Índice Construya (que mide la venta de materiales) registró una baja del 2,2%.

Comparación Interanual: el impulso de los patentamientos

A pesar de los desafíos mensuales, la mayoría de los indicadores de actividad temprana analizados presentaron subas en la variación interanual.

El sector de motos lideró este crecimiento con los patentamientos subiendo un notable +32% en la comparación anual, totalizando 61.120 unidades en el mes.

Los patentamientos de autos también mostraron una fuerte suba interanual del +16,9%. Este sector acumula un crecimiento del +55,1% en lo que va del año respecto al mismo periodo de 2024.

El buen desempeño interanual también alcanzó al sector de la construcción, con el Índice Construya registrando un alza del 10,1%, y los despachos de cemento creciendo un +7,5%.

Las excepciones a esta tendencia positiva interanual fueron la producción de autos, que se redujo un -9,9% con respecto a octubre de 2024, y las ventas minoristas, que continuaron en el terreno negativo con una disminución del -1,4%.

El informe también detalla una suba significativa en los tributos vinculados a la actividad: el IVA DGI (real) creció un +8,0% y el impuesto a los créditos y débitos subió un +13,0% en la medición mensual desestacionalizada.

