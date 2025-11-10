Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en Argentina

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes de octubre el Volkswagen Gol es el auto usado más vendido en Argentina con 9.037 unidades.

La entidad precisó que el mes pasado se comercializaron 166.285 vehículos usados, un 3,10% menos que en igual mes de 2024 (171.606 unidades). Si se lo compara con septiembre (171.364 unidades), la baja fue del 2,96%.

Además señaló que "en el período enero-octubre 2025 se vendieron 1.602.941 unidades, un aumento del 11,81% con respecto a igual período de 2024 (1.433.622vehículos)".

Autos usados en Argentina

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), señaló que “finalizado el mes de octubre, podemos decir que a pesar de la baja en la venta de autos usados con respecto al mes de septiembre, la caída ha sido pequeña”.



“Pasada la incertidumbre por las elecciones legislativas de medio término y despejadas las dudas por el rumbo económico que lograron un freno en la comercialización, es de esperar que noviembre recupere el nivel de consultas y ventas de vehículos. Aun así, es importante destacar que en acumulado anual se siguió conservando el crecimiento de las ventas”, agregó.



También precisó que “los primeros 10 meses del año muestran un crecimiento de casi el 12% y, faltando 2 meses para finalizar 2025, cerraremos el año superando las 1.750.000 unidades del año 2024”.



“Las operaciones de comercialización en los locales de venta, el público las están llevando a cabo entregando su vehículo usado y efectivo”, subrayó Lamas.



“El interior sigue traccionando a paso firme. El ranking lo encabeza Formosa (34,77%), Neuquén (29,93%), Santiago del Estero (27,21%), Catamarca (23,40%) y Jujuy (23,07%)”, precisó.

Ranking de auto usados

VW Gol y Trend: 9.037

Toyota Hilux: 6.694

Corsa y Classic: 4.616

VW Amarok: 4.577

Ford Ranger: 4.424

Toyota Corolla: 3.437

Ford EcoSport: 3.389

Peugeot 208: 3.232

Fiat Palio: 3.099

Toyota Etios: 2.700