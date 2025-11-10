Javier Rodríguez sobre las inundaciones: “Esta crisis muestra claramente lo que ocurre cuando se frena la obra pública”

En diálogo con Canal E, Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, aseguró que la continuidad de las lluvias y la paralización de obras hidráulicas han profundizado una emergencia agropecuaria que ya lleva más de seis meses.

Emergencia extendida y asistencia provincial

El funcionario explicó que la provincia mantiene activa la emergencia agropecuaria desde marzo de este año. “Tenemos una situación de inundación y de negamiento en el centro de la provincia que arrancó hace más de seis meses y que se agravó con las fuertes lluvias de agosto y septiembre”, afirmó.

Rodríguez señaló que la Provincia destinó un fondo especial de 2.000 millones de pesos para mejorar los caminos rurales y reforzar las líneas de financiamiento. Además, destacó la importancia de los beneficios impositivos para los productores afectados:

“Aquellos productores que tramiten su situación de emergencia quedan exceptuados del impuesto inmobiliario rural”, explicó.

El ministro subrayó también una modificación clave para evitar perjuicios financieros: “Separar lo impositivo de lo financiero fue fundamental; antes los productores no pedían el certificado por miedo a quedar castigados en el sistema crediticio”, indicó.

Nación se reincorpora y reactivan obras

Con respecto al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, Rodríguez celebró que se hayan retomado las mesas de coordinación en el territorio. “Para nosotros era fundamental no solo la asistencia, sino también la articulación en el territorio; ahora Nación se suma a un trabajo que ya veníamos haciendo con los municipios y productores”, sostuvo.

El ministro valoró que se haya anunciado la reanudación de las obras del tramo 4.2 del río Salado, paralizadas desde diciembre de 2023. “Es una evidencia de lo tremendamente equivocado que fue paralizar esa obra; si no se hubiera detenido, hoy el agua drenaría de mejor manera”, lamentó.

Rodríguez explicó que el proyecto hidráulico del Salado siempre fue concebido como un esfuerzo conjunto entre Nación y Provincia: “Esta obra fue planteada desde un inicio como colaborativa; la etapa 4.2 es nacional y la 5 es provincial, pero no podíamos avanzar si la anterior estaba paralizada”, detalló.

En cuanto al impacto económico, el ministro indicó que si bien no hay cifras oficiales, “los relevamientos locales muestran afectaciones muy importantes en la producción y en la infraestructura rural”. También confirmó que se conformó una mesa técnica interjurisdiccional para definir prioridades y coordinar maquinaria en los distritos más afectados.

Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de sostener la inversión pública frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos. “Estamos convencidos de la importancia de la obra pública; esta crisis muestra claramente lo que ocurre cuando se la frena”, concluyó.



