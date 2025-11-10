Marina Barletta: “El trigo atraviesa una de las mejores campañas de los últimos 30 años”

En conversación con Canal E, Marina Barletta, agrónoma de la Bolsa de Comercio de Rosario, analizó el avance histórico de la cosecha de trigo, la situación climática y las perspectivas del agro frente a un nuevo escenario económico.

Una cosecha histórica para el trigo argentino

Con entusiasmo, Barletta confirmó que “arrancó la cosecha en el norte del país con rendimientos muy buenos” y destacó que “en Chaco se están registrando 23 quintales por hectárea, cuando normalmente el promedio está por debajo de los 20”.

La especialista subrayó que el ciclo del trigo fue excepcional gracias al clima: “Durante todo el ciclo de cultivo, el trigo estuvo muy bien; fue favorecido por las lluvias del otoño y el invierno más lluviosos de los últimos 30 años”, precisó.

En la región núcleo, la cosecha está por comenzar, con expectativas récord. “Se espera un rinde promedio de 50 quintales por hectárea, cuando el promedio de las últimas cinco campañas fue de 38”, explicó. Además, recordó que la última gran campaña fue la 2021-2022, con 47 quintales por hectárea, y proyectó que “este año podríamos superar esa producción y tener una campaña histórica y récord”.

Respecto del escenario internacional, la especialista advirtió que “se espera una gran oferta global de trigo, lo que presiona los precios a la baja”, aunque aclaró que “los productores podrán compensar esa caída por la gran cantidad de mercadería que van a vender”.

Sin embargo, alertó sobre un posible cuello de botella en la logística: “Se espera un volumen tan grande que puede faltar disponibilidad de camiones; algunos productores ya piensan en embolsar parte de la mercadería”, señaló.

Soja y maíz: señales alentadoras pese a la ‘Niña’

Barletta también se refirió al avance de la soja, que ya alcanza el 25% de siembra en la región núcleo. “Se proyecta un año Niña, pero los valores actuales son semejantes a los de la campaña 2016-2017, cuando los rindes fueron excelentes”, comparó.

“Podríamos tener resultados muy buenos en soja y maíz, porque las reservas de agua están acompañando tras meses de lluvias por encima de lo normal”, afirmó.

No obstante, reconoció algunas demoras en la siembra debido al exceso de humedad: “Las lluvias constantes y las bajas temperaturas están demorando la siembra de soja”, dijo, y agregó que “hay zonas del centro de Buenos Aires y el norte aún bajo agua, con lotes que se van a perder para esta campaña”.

En relación con el contexto económico, Barletta remarcó la necesidad de previsibilidad: “Los productores necesitan reglas más claras para poder planificar la próxima campaña”, sostuvo, explicando que la toma de decisiones en el campo depende de anticiparse con meses de preparación y compra de insumos.

