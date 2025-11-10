Lucas Llach: “Argentina tiene una perspectiva mucho mejor que hace un par de meses”

En diálogo con Canal E, el economista Lucas Llach analizó el actual escenario financiero argentino, marcado por la baja del riesgo país, la estabilidad del dólar y las perspectivas de una economía que busca retomar dinamismo.

Un cambio de clima tras las elecciones

“La verdad que es un gran cambio respecto a la previa de octubre, donde teníamos todo lo contrario, un gran nerviosismo, gran ansiedad”, afirmó Llach, al referirse al comportamiento reciente de los mercados. Según el economista, el nuevo contexto refleja una reacción positiva frente a la gestión y las primeras medidas del gobierno.

Llach explicó que el Ejecutivo “no se durmió en los laureles de haber ganado la elección”, sino que comenzó a avanzar en dos ejes claves: la reforma laboral y la resolución del tema de la deuda. En ese sentido, subrayó: “Por resolución me refiero no a terminar con la deuda, sino a ver cómo logra Argentina volver a los mercados”, para refinanciar los importantes vencimientos de 2026.

El especialista señaló que seguir la evolución del riesgo país es fundamental, ya que “en niveles de 400 y pico, el mercado puede estar dispuesto a prestarle a la Argentina”, lo que permitiría evitar el uso de recursos propios para afrontar pagos de deuda.

Expectativas y señales de recuperación

En cuanto a la actividad económica, Llach reconoció que “la economía argentina después de recuperarse durante 2024, se estancó”, especialmente en sectores como la industria manufacturera y la construcción. Sin embargo, identificó dos variables que mejoraron: el tipo de cambio y la tasa de interés.

“No está mal hablar del dólar como uno de los componentes de la competitividad, y efectivamente eso mejoró”, indicó, aunque aclaró que todavía hay debate sobre si mantener un techo o pasar a un sistema más flexible. En cuanto al costo del dinero, consideró que las tasas “fueron muy altas en la previa electoral” pero ahora están bajando, lo que podría impulsar el consumo.

El economista explicó que este descenso se traduce rápidamente en la economía cotidiana: “Cuánto aparecen cuotas sin interés, cuánto cuesta refinanciarse con la tarjeta”, lo que abre una perspectiva más alentadora. En su visión, “Argentina tiene una perspectiva mucho mejor que hace un par de meses” para reactivar la actividad.

Inflación y gradualismo

Consultado sobre las expectativas de inflación, Llach anticipó un índice similar al mes anterior, en torno al 2%. “No es tan fácil bajar esa inflación a cero, como dice el presidente”, advirtió, y señaló que es probable que el país deba convivir con un proceso de desinflación gradual.

“No me preocuparía tanto por una baja rápida, me parece prioritario recuperar la actividad”, sostuvo. Si la inflación continúa descendiendo suavemente, “del 2% actual a cerca de 1% mensual al final del mandato, sería una inflación mucho más lógica”, concluyó.

