El tractor más grande del mundo llegó a la Argentina y lo compró un productor cordobés

El colosal John Deere 9RX 830, considerado el tractor de producción de serie más grande y potente del planeta, ya está en suelo argentino y representa un nuevo paso en la mecanización del campo argentino. Este hito rural se concretó en la provincia de Córdoba, donde un productor de la localidad de Colonia Valtelina (en el departamento San Justo) adquirió la máquina en una operación que se estima en 1,3 millones de dólares.

La venta la realizó la concesionaria Castro SA, representante de la marca, quienes explicaron que el tractor, que fue transportado por mar durante 40 días, y representa un salto tecnológico para la explotación agrícola local.

Un coloso

El nuevo 9RX 830 es la joya de la corona de John Deere. Su impresionante ficha técnica lo confirma como un tractor diseñado para la productividad a gran escala. La máquina cuenta con una potencia nominal de 830 HP, y puede alcanzar hasta 913 HP de potencia máxima, gracias a su motor JD18 de 18 litros. Para transferir toda esta fuerza al suelo con eficiencia y reducir la compactación, el vehículo está equipado con cuatro orugas. Además, su sistema hidráulico ofrece un caudal masivo de hasta 636 litros por minuto, esencial para operar los implementos más exigentes del mercado global, y tiene una capacidad de lastre de hasta 38.101 kilogramos.

Permuta de alto valor

Si bien las partes reservaron el nombre del productor, trascendió que entregó otro modelo John Deere y una pulverizadora como parte de pago. La venta estuvo a cargo de Darío Leijener, asesor de ventas de Castro SA e implicó una gestión que se extendió por varios meses.

Leijener, en diálogo con Perfil Córdoba brindó detalles de la maquinari: “Tiene 4 orugas para que tenga mayor agarre y menor compactación en el suelo. Es el tractor mas grande que se fabrica en el mundo”. Sobre la tecnología, precisó: “Es el único en el país y esperamos que lleguen más. Tiene giros automáticos en cabecera, trabaja solo, lo programas para que suba y baje cambios, trabas diferenciales, tiene todo muy automatizado. Aparte va enviando información al centro de operaciones de John Deere y el cliente puede ver toda la información procesada desde el teléfono y en forma instantánea”.

El vendedor agregó: “El trámite demoró unos meses, pero se pudo hacer bien algo que en otro momento no se podía”.

Desde la concesionaria celebraron el momento: “Hoy no es un día más para nosotros…. Con orgullo y satisfacción, entregamos las llaves del primer tractor más grande y potente en toda la Argentina”, expresaron desde sus redes sociales.

Desde sitios esta de comercialización de tractores de John Deere, ta modelos "ayudarán a los agricultores a preparar el campo y plantar más rápido, al tiempo que reducen costos operativos generales” al permitir arrastrar implementos más anchos y reducir el número de pasadas. Su llegada sienta un precedente para la incorporación de más unidades de esta magnitud que redefinirán el concepto de potencia y eficiencia en el agro argentino.