Multitudinaria protesta contra Sheinbaum en México: violencia, represión, golpeados y detenidos

Este sábado 15 de noviembre, una marcha multitudinaria protestó contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum​ en México, y se produjeron violentos incidentes, con ataques a la policía y represión, hasta llegar a un saldo provisorio que habla al menos de 100 manifestantes con golpes y lesiones, y 20 detenidos.

La protesta había sido convocada a través de las redes sociales por integrantes de la “Generación Z” (menores de 28 años), pero participaron ciudadanos de todas las edades, que sequejaban de la violencia y la pésima política en seguridad de la gestión de Sheinbaum, en medio de los habituales episodios de salvajismo y sangre del narcotráfico. El salvaje asesinato de Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, ejecutado por sicarios el 1 de noviembre, fue otro de los motivos convocantes de la masiva protesta.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de Ciudad de México, declaró en una rueda de prensa: “Durante muchas horas, esta movilización transcurrió y se desarrolló de manera pacífica, hasta que un grupo de encapuchados comenzó a realizar actos violentos”.

Según el funcionario, 20 manifestantes y 100 policías resultaron lesionados (40 de estos agentes necesitaron atención médica); también anunció que se detuvieron a 20 personas por lesiones y robos. Además, está bajo investigación la agresión que sufrió un periodista del diario La Jornada, quien, según denunció su medio, fue pateado por las fuerzas policiales.

Muchos de los manifestantes usaban sombreros como el que popularizó Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre, quien se hizo famoso al perseguir personalmente a los delincuentes; sin embargo, el viernes pasado, Grecia Quiroz, la viuda del edil fallecido y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, deslindó al “Movimiento del Sombrero”, creado por su marido, de la marcha.

La presidenta Sheinbaum atacó el jueves pasado la convocatoria a esta movilización: “Es un impulso, promovido incluso desde el extranjero, en contra del gobierno”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Cómo fue la marcha multitudinaria en México

Los manifestantes, mostrando pancartas con textos como “Todos somos Carlos Manzo” junto a la bandera pirata del manga japonés One Piece (que se volvió un símbolo de la protesta juvenil a nivel global), llegaron frente al Palacio Nacional de México, donde reside y trabaja Sheinbaum, donde lograron tirar algunas de las vallas metálicas que protegía el edificio.

La policía que custodiaba el recinto usó extintores para contenerlos. Un centenar de jóvenes respondió arrojándoles proyectiles a los agentes, quienes desplegaron sus escudos para protegerse y se generó un enfrentamiento. Raúl Cortés, un funcionario de 52 años, le dijo a la agencia AFP: “Es la primera marcha a la que vengo en la que la gente civil se pone a favor a los chingadazos (la violencia)”.

La presidenta Sheinbaum, que asumió el poder el 1 de octubre de 2024, cuenta con niveles de aprobación superiores al 70%, pero es muy cuestionada por su política de seguridad como consecuencia de una serie de muertes ocurridas en el estado de Michoacán. Al asesinato de Manzo se sumó el de Bernardo Bravo, líder de los limoneros, a fines de octubre, tras denunciar que era extorsionado.

