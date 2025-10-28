martes 28 de octubre de 2025
REPERFILAR
CULTURA

México se prepara para celebrar el "Día de los Muertos"

La tradición en 2008 fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, como un ritual especial cuyo objetivo es honrar la memoria y mantener vivo el legado de los antepasados.

México se prepara para celebrar el "Día de los Muertos".
México se prepara para celebrar el "Día de los Muertos". | REPERFILAR

México se prepara para celebrar el "Día de los Muertos", una de las festividades más icónicas y queridas, en la que la muerte no es el final, sino una parte de la vida que merece ser celebrada y recordada, en un homenaje lleno de color, simbolismo y amor por quienes ya no están.

La tradición evolucionó mezclando creencias prehispánicas con influencias religiosas para dar lugar a una celebración única en el mundo, desde que en 2008 fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

De cara a esta tradición, las familias mexicanas suelen preparar el altar desde el 25 de octubre como un ritual especial cuyo objetivo es honrar la memoria y mantener vivo el legado de los antepasados. Aunque la tradición permite cierta flexibilidad, se recomienda que el altar esté listo antes del 27 de octubre, cuando comienzan a llegar las almas.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

En ese contexto, las familias decoran estos altares con fotos, comida, bebida y objetos favoritos de sus seres queridos para recibirlos de manera simbólica en su regreso temporal al mundo de los vivos.

No obstante, el 2 de noviembre se considera el cierre de la festividad, cuando las almas realizan su última visita antes de regresar al Mictlán o descanso eterno. Usualmente, el altar se retira el 3 de noviembre, aunque algunas familias lo mantienen algunos días más como una muestra de respeto y cariño hacia sus seres queridos.

También te puede interesar
En esta Nota