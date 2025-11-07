México desmintió que hayan intentado asesinar a la embajadora israelí, a pesar de las acusaciones de EE.UU. e Israel

El Gobierno de México aclaró este viernes que no recibió ningún reporte sobre un intento de atentado, tal como habían difundido Estados Unidos e Israel, que acusaron a Irán de haber conspirado para asesinar a la embajadora israelí, Einat Kranz-Neiger.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE ) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México", informó el gobierno de Claudia Sheinbaum tras los rumores.

Antes del comunicado oficial del gobierno mexicano, Israel le había agradecido públicamente la supuesta intervención de su gestión para impedir el atentado. Lo que genera una absoluta confusión sobre los hechos.

"Agradecemos a los servicios de seguridad y fuerzas del orden en México por haber desbaratado una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel en México", declaró el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en un comunicado antes de la respuesta mexicana.

El supuesto intento de asesinato se habría producido en un contexto en que Israel e Irán vuelven a tensar sus relaciones tras la última gran escalada en junio, cuando EE.UU. terminó por bombardear las instalaciones iraníes.

Las acusaciones pusieron en una citación incómoda al gobierno mexicano que se vio obligado a aclarar las circunstancias, sin nombrar a ningún país para evitar las susceptibilidades. Al mismo tiempo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, que supervisa la inteligencia, declaró que está abierta a una "cooperación respetuosa y coordinada, siempre dentro del marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que lo soliciten".

Históricamente, México busca la no intervención en los asuntos internacionales y ha mantenido una postura más cautelosa respecto a la guerra en Gaza que otros países latinoamericanos gobernados por la izquierda

En tanto, la Embajada de Irán en México aseguró que el hecho es una confabulación para intentar "dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán)”. Mientras que Teherán rechazó la acusación calificándola de "gran mentira" mediática.



